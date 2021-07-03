حالة الفنانة ليلى طاهر بعد إعلان إصابتها بكورونا

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قالت الفنانة المصرية ليلى طاهر لـ"الاتحاد" إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد منذ شهرين، مضيفة أنها الآن تعافت وأصبحت بصحة جيدة وتستطيع الخروج ومغادرة المنزل وممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وأشارت إلى أن توقيت نشر الخبر تسبب في إثارة الجدل والاعتقاد بأنها مصابة الآن. كانت الشائعات بإصابة الفنانة القديرة بفيروس كورونا قد انتشرت أمس الجمعة.

وقال الإعلامي المصري محمود سعد، مساء أمس الجمعة، إن الفنانة ليلى طاهر أصيبت بالفيروس، حيث إنه كان من المفترض أن يجري معها حواراً، لكنها أبلغته بإصابتها بالفيروس.

وأضافت النجمة المصرية أنها ابتعدت عن الفن منذ عام 2014 لكون الأعمال التي كانت تعرض عليها لا تناسبها.