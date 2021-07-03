فنانة مصرية غاضبة من شائعات حول حياتها الشخصية

محمد قناوي ( القاهرة)

عبرت الفنانة المصرية أمينة خليل عن انزعاجها الشديد من نشر شائعات حول حياتها الشخصية، مطالبة جمهورها بعدم الخوض في هذا المجال.

وأعربت خليل عن خيبة أملها من انتشار أخبار مزعومة عن انفصالها عن خطيبها. وقالت إنها تحافظ على حياتها الشخصية بعيداً عن أعين الإعلام، وتركز على الحديث عن أعمالها الفنية فقط، باعتبارها المادة الأكثر أهمية بالنسبة للجمهور.كما عبرت عن غضبها الشديد من تدشين صفحة على موقع تبادل الصور "إنستجرام" وأخرى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يدعي صاحبها أنه شقيق الفنانة أمينة خليل التي غردت عبر حسابها الشخصي على "تويتر" قائلة "أنا معنديش أخ اسمه عبدالله ولا عندي اخوات أولاد أصلا والأكاونت على انستجرام مش بتاعي. يا ريت تعملوا له ديليت".

وتابعت قائلة "اعملو معروف، محدش يصدق أي كلام من أكاونت يحمل اسمي على انستجرام لأنه مش بتاعي".

من جهة أخرى، تقرأ خليل حالياً عملاً درامياً جديداً ضمن أعمال المنصات الإلكترونية، من أجل تقديم مسلسل جديد مكون من 10 حلقات خلال الفترة المقبلة، وستحدد موقفها قريباً من المشاركة في هذا العمل.

يذكر أن صندوق الأمم المتحدة للسكان اختار، قبل أسبوعين، النجمة أمينة خليل، سفيرة فخرية له في مصر.