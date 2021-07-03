«برنس» السينما المصرية يعود إلى الشاشة الكبيرة

محمد قناوي ( القاهرة )

بعد غياب عامين عن السينما منذ تقديمه فيلم «خيال مآتة» الذي تم عرضه في 2019، يعود نجم السينما المصرية أحمد حلمي إلى الشاشة الكبيرة، من خلال فيلم جديد بعنوان من تأليف هيثم دبور.

سيدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، وتشارك حلمي البطولة روبي، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة، ويتولى إخراجه محمد شاكر خضير الذي يعكف حالياً على اختيار باقي أبطال الفيلم، تمهيداً للتعاقد معهم، وتحديد موعد التصوير.

ومن جهة أخرى، يواصل حلمي التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد «النجيب»، والذي يقدم خلاله السيرة الذاتية للأديب العالمي نجيب محفوظ. يكتب سيناريو العمل المؤلف عبد الرحيم كمال، ومن المقرر انطلاق تصويره منتصف شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أن النجم أحمد حلمي، تم تعيينه خلال الأيام القليلة الماضية، سفيراً لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة «يونيسيف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» للنيات الحسنة، بعد أن عمل لخمس سنوات سفيراً مع «يونيسف مصر» خدم خلالها ملفات مهمة لتنمية الطفولة المبكرة، والتربية الإيجابية، والتصدي للتنمر ليمتد نشاطه خلال الفترة القادمة إلى القضايا الإقليمية التي تمس الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.