بهذه الطريقة.. عمرو دياب يرد على شائعات مرضه

شعبان بلال (القاهرة)

رد الفنان المصري عمرو دياب على شائعات مرضه التي انتشرت في الساعات الماضية عبر إحيائه لحفل زفاف كبير، مساء أمس، بأحد فنادق القاهرة.



وانتشرت خلال الساعات الماضية شائعات حول مرضه ونقله لأحد مستشفيات القاهرة بسبب تعرضه لأزمة صحية دفعته لإجراء منظار في المعدة وحجزه لعدة ساعات.



ولم يرد الفنان عمرو دياب على هذه الشائعات عبر أي وسيلة والتزم الصمت حتى ظهوره في هذا الحفل ونشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام.



ومع بداية العام الجاري انتهى دياب من ألبوم "يا أنا يا لا"، والذى تضمن 12 أغنية من بينها أغنيات "يا أنا يا لا، وبتهزر، وشكرا، ومحسود، وأنا معاك"، والتى صورها ضمن إعلانه الخاص بالعطر.



وانتهى أيضا عمرو دياب من تصوير أغنياته الصيفية الجديدة "الدنيا بترقص"، والتى كان قد صورها مابين الساحل الشمالى والقاهرة.









