إصابة الفنانة ليلى طاهر بكورونا

شعبان بلال (القاهرة)



أعلن الإعلامي المصري محمود سعد عن إصابة الفنانة المصرية ليلى طاهر بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنها كانت ستظهر معه في لقاء مباشر على الهواء إلا أنها لن تظهر بسبب الإصابة.



وأوضح سعد عبر برنامجه على قناة النهار المصرية أن انتشار الفيروس يشكل خطورة على الجميع، مشيرا إلى أنه تحدث مع الفنانة ليلى طاهر، وكشفت له عن إصابتها بفيروس كورونا، وسوف ينتظرها حتى تتعافى ويجري معها حوارا.



والاسم الحقيقي للفنانة ليلى طاهر، هو شيرويت مصطفى إبراهيم فهمي، وهي من عائلة تمتد جذورها إلى أصول تركية، ومن مواليد 13 مارس عام 1939، واهتمت أسرتها بتعليمها حتى حصلت على بكالوريوس خدمة اجتماعية.



ومن أشهر الأفلام التي شاركت بها ليلى طاهر: "الناصر صلاح الدين، ولا تدمرني معك، وعفوًا أيها القانون، والاحتياط واجب، وحكمت المحكمة، وعاصفة من الدموع، وليالي ياسمين، وتضحك الأقدار، والمدمن، والطاووس، وقطة على نار، وزمان يا حب، والبيوت أسرار، ورمضان مبروك أبو العلمين حمودة، والأيدي الناعمة، والقادسية، ولا تطفئ الشمس.. وغيرها".



وقدمت ليلى طاهر، رصيدًا كبيرًا في عالم مسلسلات تلفزيونية، أبرزها: "يا ورد مين يشتريك، وعائلة شلش، ومسيو رمضان مبروك، والباب في الباب، وزواج بدون إزعاج، وعادات وتقاليد، والخماسين، والقاهرة والناس، وعودة الروح، والرجل والدخان، وبيار الملح، وأنا ودموعي، ورمضان والناس، ومفتش المباحث، والباحثة، وملكة في المنفى".



كما شاركت في بطولة مسرحيات عدة، منها: "الدبور، وعريس في إجازة، وسنة مع الشغل اللذيذ، وغراميات عفيفي، وكومبارس الموسم، وفخ السعادة الزوجية، ورصاصة في القلب".









