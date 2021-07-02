رجل إطفاء يعثر على جثة ابنته وسط حطام مبنى ميامي

الاتحاد (مصطفى أوفى)

عثر رجل إطفاء على جثة ابنته أثناء البحث بين الحطام في موقع انهيار مبنى في ميامي بجنوب شرق ولاية فلوريدا الأميركية.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية أن جثة الفتاة، البالغة من العمر 7 سنوات، انتشلت من تحت الأنقاض أمام أعين والدها، رجل الإطفاء الذي جاء للتدخل في الكارثة التي شهدتها المدينة منذ أيام.

بعد ذلك، لف الوالد جسد الفتاة في سترته ووضعه على نقالة.ثم قام الأب المذهول وشقيقه ورجال الإنقاذ الآخرون، الذين ساعدوا في إخراج الجثة، بمرافقتها مع مجموعة من رجال الشرطة ورجال الإطفاء. ولم تكشف هوية الضحية ووالدها.

برج ميامي المنهار

وارتفع عدد القتلى إلى 20 بعد انتشال جثتين من تحت الأنقاض ليل الخميس. لا يزال هناك ما يصل إلى 128 شخصًا في عداد المفقودين.

وانهار القسم الأكبر من برج "شامبلين"، المكون من 12 طابقا والمطل على المحيط في "سورفسايد" قرب "ميامي بيتش"، في 24 يونيو الماضي فيما كان السكان نائمين، في إحدى أخطر الكوارث في تاريخ الولايات المتحدة.

وأكدت السلطات وخبراء أن أسباب انهيار البرج لا تزال مجهولة. لكن تقريرا عن حالة المبنى أشار، في وقت مبكر من عام 2018، إلى وجود "أضرار هيكلية كبيرة"، وكذلك "تشققات" في السرداب، وفق وثائق نشرتها إدارة مدينة "سورفسايد" اليوم مساء الجمعة.