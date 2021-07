نجحوا في الوصول إلى «قمة السلطة».. رؤساء من محراب الفن

علي عبد الرحمن (القاهرة)

إغراءات المناصب السياسية كانت دافعاً كبيراً لأهل الفن بحثاً عن المزيد من الشهرة والنفوذ، وبالرغم من عدم إلمامهم بمعاركها، فإنهم وبسبب شخصياتهم المميزة لفتوا أنظار الناخبين ونجحوا في الوصول إلى سدة الحكم، وانتصروا على المنافسين، وأضافوا إلى شهرتهم الفنية، شهرة وأعباء منصب الرئيس.

ريغــان.. الممثل

رونالد ريغان، الرئيس الـ 40 لأميركا، تولى سدة الحكم لولايتين متتاليتين، منذ 1981 إلى 1989، وكان الرئيس الراحل بدأ مسيرته المهنية معلقاً رياضياً لإحدى الإذاعات الإقليمية، ثم ممثلاً ثانوياً في العديد من الأفلام بهوليود، واستمر في مهنته حتى وصوله إلى كرسي الرئاسة الأميركية.

«مطرب» إيطاليا.. سياسي قدير

سيلڤيو برلسكوني، رئيس الوزراء الـ 74 للجمهورية الإيطالية، وتولى منصب رئيس الوزراء لـ 3 فترات الأولى لمدة 7 أشهر من 10 مايو 1994، إلى 17 يناير 1995، ليعود بعد غياب 6 سنوات ليتولى سدة الحكم الإيطالي لمدة 5 سنوات من الفترة 2001 إلى 2006، وبعد غياب عامين يعود مجدداً لمنصب رئيس الوزراء لـ 3 أعوام من الفترة 2008 إلى 2011، ليصبح برلسكوني أكثر وأشهر شخصية في ذلك المنصب منذ أربعينيات القرن الماضي، وعمل برلسكوني في بدايات حياته مطرباً في الملاهي الليلية وعلى متن السفن السياحية، ونال شهرة واسعة في ذلك المجال، قبل تأسيس شركاته التجارية.

«موسيقار» على قمة كرواتيا

إيفو يغوسيبوفيتش، الرئيس الخامس لكرواتيا، وتولى رئاسة حكم البلاد لفترة ولاية واحدة، من 2010 - 2015، امتهن التلحين الموسيقي منذ الصغر، وقدم ما يقرب من 50 مقطوعة موسيقية، وعمل قائداً موسيقياً لفرقة MBZ، وحصد عنها العديد من الجوائز، منها جائزة «بورين»، عن مقطوعته الموسيقية «Tuba Luden». وبعد انغماسه في المعترك السياسي، أعرب عن حزنه لعدم استطاعته نقل «البيانو» الخاص به إلى المقر الرئاسي، وعدم تحقيق وعده الانتخابي في تأليف مقطوعته الموسيقية عن مقتل الموسيقي الإنجليزي جون لينون، والتي أعلن عنها أثناء حملته الانتخابية.

أسوأ ممثل.. يحكم أميركا

دونالد ترامب، الرئيس الـ 45 لأميركا، تولى سدة الحكم لفترة ولاية واحدة منذ 2017 إلى 2020، وبالرغم من ثرائه الفاحش، فإنه شارك في العديد الأفلام السينمائية والمسلسلات بسبب هوسه بحب الشهرة والانتشار، وحصد ترامب جائزة «رازي»، 3 مرات، وهي تمنح لأسوأ ممثل، المرة الأولى عن دوره في فيلم «Ghosts Can t Do It» بعام 1989، وعن مشاركته في الفيلمين الوثائقيين «fahrenheit 11/9» و«Death Of A Nation» عام 2018، والذي ظهر خلالها بشخصيته الحقيقية.

«DJ».. على عرش مدغشقر

أندريه راجولينا، الرئيس الـ 10 لجمهورية مدغشقر، وتولى رئاسة حكم البلاد لفترتين الأولى لمدة 5 سنوات من 2009 إلى 2014، ويعود لسدة الحكم الرئاسي بعد غياب 5 سنوات ليتم انتخابه مجدداً في 18 من يناير لعام 2019 حتى الآن، وعمل أندريه مشغل أسطوانات «DJ»، بعمر الـ 14 حتى انتهاء دراسته الجامعية، ويُعد أصغر الرؤساء سناً بالقارة الأفريقية، حيث تولى سدة الحكم بعمر الـ 34 عاماً.

نجم الفلبين الرئيس الـ 13

جوزيف استرادا، الرئيس الـ 13 لجمهورية الفلبين، تولى سدة الحكم لمدة 3 سنوات، منذ 30 يونيو 1998 إلى 20 يناير 2001، ونال شهرته من خلال شعبيته كفنان قدير بالسينما والدراما الفلبينية، وقدم نحو أكثر من 100 فيلم على مدار 3 عقود، وكان الرئيس قد بدأ مشواره الفني بعمر الـ 13 عاماً.

كوميديان «خادم» أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الـ 6 للجمهورية الأوكرانية، تولى سدة الحكم في 20 من مايو 2019 حتى الآن، وتعود قصة الرئيس الأوكراني إلى كونها حالة فريدة، كونه أحد شهر فناني أوكرانيا الكوميديين الساخرين، في عام 2015 ظهر الموسم الأول من المسلسل الكوميدي «خادم الشعب»، والذي لعب بطولته الرئيس الأوكراني الحالي، ودارات أحداثه حول معلم التاريخ «فاسيلي غولوبورودكو»، الذي فاض به الكيل من ظلم الحياة المحيطة به، ويترشح إلى منصب الرئيس ويفوز بها، على الرغم من عدم خبرته في المعترك السياسي، وعرض المسلسل على مدار 3 مواسم، ويتحقق سيناريو العمل على أرض الواقع ليفوز فولوديمير زيلينسكي، برئاسة أوكرانيا في عام 2019، بعد إقصاء منافسه بترو بوروشنكو.

«تشكيلي».. يرسم مستقبل ألبانيا

إيدي راما، رئيس الوزراء الـ 33 لجمهورية ألبانيا، وتولى رئاسة حكم البلاد لـ 3 فترات متصلة منذ 13 من سبتمبر 2013، حتى الآن، وقد بدأ حياته فناناً تشكيلياً ورساماً، وشارك في العديد من المعارض الفنية حول العالم، ونشر بعضاً من أعماله الفنية ومسيرته الشخصية في كتاب بعنوان «إيدي راما».

موراليس بطل في السينما والسياسة

جيمي موراليس، الرئيس الـ 50 لجمهورية غواتيمالا، تولى سدة الحكم لفترة ولاية واحدة منذ 25 أكتوبر 2015 إلى 14 يناير 2020، واستطاع الفوز بمنصب الرئيس في الجولة الثانية، وذلك بفضل شعبيته الجارفة؛ كونه فناناً كوميدياً شارك في العديد من الأفلام والبرامج الكوميدية، وقدم نحو أكثر 70 فيلماً على مدار عقدين بمسيرته الفنية.