من ينقذ أفضل المحطات البريطانية من الإغلاق؟

لندن (الاتحاد)

كانت نجمة في سماء الإعلام البريطاني، ثم بمرور السنين، صارت تواجه مصيراً غامضاً في عصر ما بعد الحقيقة والحقائق البديلة، بعد تغير الأحوال والأوضاع.

هذا تقريباً حال القناة الرابعة الشهيرة جداً في بريطانيا (channel 4).

تأسست القناة التلفزيونية في عام 1982 بواسطة الحكومة كقناة للخدمة العامة يتم تمويلها من عائدات رسوم.. وهدفها الأساسي تركز حول تقديم «محتوى إعلامي عالي الجودة» يعكس «التنوع الثقافي في المجتمع»، من أجل «تشجيع إجراءات تستهدف ضمان تقديم أفضل خدمة إخبارية للجمهور وحثهم على المشاركة المجتمعية بمختلف الطرق»، وكذلك من أجل دعم وتشجيع النقاش الحر الرشيد، بحسب ميثاق التأسيس.

المشكلة الآن أن الحكومة تفكر في المضي قدما في تحقيق بشأن التوجه نحو خصخصة القناة، بعدما كانت شددت في 2017 على أن المحطة تعد من «الأصول العامة الثمينة» التي ستبقى« ملكية عامة للبلاد».

يأتي ذلك، بعد أقل من أربعة عقود حققت القناة خلالهم نجاحاً كبيراً وسمعة راقية اكتسبتها بفضل تغطياتها المتميزة للأخبار وتطورات الأحداث.

وحظيت بشهرة كبيرة ومتابعة واسعة النطاق برامج مثل أخبار القناة الرابعة وبرنامج الوثائقيات«ديسباتشز» والبرنامج الحواري«أفتر دارك».

واستطاعت القناة أن تشكل مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي جبهة قوية تقدم خدمات إخبارية وإعلامية تقدم أفضل البرامج الإخبارية والثقافية والأفلام الوثائقية، بجانب تلفزيون الواقع والدراما والكوميديا.

وتعد بي بي سي والقناة الرابعة مؤسسات إعلامية غير ربحية تتمتع باستقلالية واضحة عن الحكومة والشركات الخاصة، وتعمل برخصة الخدمة العامة التي يتم مقابلها تحصيل بعض الرسوم من الأفراد.

ووفقاً لموقع «نيمان لاب» المتخصص في الصحافة، فإنه يتعين في عصر اهتزاز الثقة بالإعلام، أن يبقى مثل هذا النموذج من المؤسسات الإعلامية، بل لا بد من دعمها وعدم المساس بها، لأنها تقدم خدمة حيادية رفيعة المستوى، الجمهور في أشد الحاجة إليها.

لكن للأسف الشديد، تتعرض مؤسسات الخدمة العامة الإعلامية لهجوم كاسح. وتجري حكومة بوريس جونسون تحقيقات بشأن إلغاء الرسوم العامة التي يتم تقاضيها من الجمهور لتمويل بي بي سي، كما أعلنت في العام الماضي عزمها إلغاء تجريم التهرب من دفع تلك الرسوم، في الوقت نفسه، ثمة حملة قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالتوقف عن تمويل بي بي سي العريقة، على الرغم من تراجع تمويلها بنسبة 30 في المئة خلال السنوات العشر الماضية.. والآن يبدو أن القناة الرابعة تواجه المصير نفسه.

إذن ما العمل.. يقول باحثون بارزون أن استطلاعات الرأي تؤكد تمسك الجمهور بهذه المؤسسات الإعلامية التي تقدم إعلاماً نزيهاً رفيع المستوى، لكنهم في الوقت نفسه يطالبون أيضاً بضرورة بناء إعلام مماثل على شبكة الإنترنت.. إعلام مجاني يقدم للجميع أفضل الخدمات بدون مقابل طوال الوقت.