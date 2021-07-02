تزايد المشتركين في المنصات الإعلامية المدفوعة

واشنطن (الاتحاد)

كثيرون عبر العالم يقولون إنهم لم يعودوا يهتمون كثيراً بالأخبار.. لكن المفاجأة، أن أعداد الذين يدفعون في الولايات المتحدة - على سبيل المثال- مقابل الحصول على خدمات إخبارية متميزة، في تزايد مستمر.

وقد شهد 2020 استهلاكاً غير عادي للأخبار، بعدما بقي كثيرون قيد العزل المنزلي بسبب جائحة كوفيد- 19 لفترات طويلة. وتشير الإحصائيات إلى زيادة معدلات مشاهدة التلفزيون في أوروبا بصورة غير طبيعية، لكن في الوقت نفسه، تباطأ نمو معدلات الاستماع للمدونات الصوتية (البودكاست) بسبب عدم تواجد كثيرين خارج منازلهم لفترة طويلة بسبب كورونا والإجراءات الوقائية المعمول بها.

وقد أظهر تقرير سنوي بشأن قطاع الأخبار الرقمي أصدره معهد رويترز التابع لجامعة أكسفورد أن هناك تغييرات متسارعة في طريقة حصول - أو عدم حصول - الجمهور على الأخبار.

وقد استطلعت الدراسة أراء أكثر من 90 ألف شخص في 46 دولة بشأن مستويات استهلاكهم للأخبار. وشمل التقرير للمرة الأولى هذا العام دولاً مثل كولومبيا وبيرو والهند وإندونيسيا وتايلاند ونيجيريا، طبعا إلى جانب دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والبرازيل.

وكشف التقرير أن كثيرين في الولايات المتحدة يدفعون رسوماً مالية لأكثر من منصة إخبارية عبر الإنترنت بنسبة أكبر قليلاً من عدد الذين يدفعون للمنصات الإخبارية الرقمية عبر العالم.. خاصة، وهنا المفارقة، في الدول الغنية.

وكشفت التقرير أيضاً أنه أصبح من الشائع فعلاً أن يشترك القراء في أكثر من موقع إلكتروني لمتابعة ما يهمهم من الأخبار والتغطيات الصحفية المتنوعة. وبالتحديد قال 21 في المئة من الذين تم استطلاع آرائهم أنهم يدفعون لموقع واحد على الأقل رسوماً دورية، وتبين أن نصف هؤلاء مشتركون في منصتين إخباريتين على الأقل.

وأشار التقرير إلى أن الناشرين في نحو 20 دولة يبذلون جهوداً مكثفة من أجل زيادة عدد المشتركين في خدماتهم الرقمية الإخبارية. وقد بدؤوا بطريقة ما يحصدون ثمار هذه الجهود مع تفشي فيروس كورونا على الرغم من الرفض التقليدي في العديد من المجتمعات للدفع مقابل الخدمات الإخبارية عبر الإنترنت.

وكان ملفتاً للنظر أن الدول المعروفة تاريخياً بانتشار ظاهرة الاشتراكات في الصحف المطبوعة، هي التي شهدت أيضاً زيادة نسبية في الاشتراكات بالمنصات الرقمية.. وفي مقدمة تلك الدول تأتي كل من السويد والنرويج وسويسرا وهولندا وفنلندا واستراليا. وكانت النسبة أقل كثيراً في ألمانيا وبريطانيا.. وبالنسبة للولايات المتحدة، تبين أن 45 في المئة من الذين يدفعون مقابل المحتوى الإخباري مشتركون أساساً في صحف عريقة مثل نيويورك تايمز وول ستريت جورنال وواشنطن بوست.. وفي بريطانيا معظم الاشتراكات كانت مع صحف مثل التايمز والتليجراف والجارديان. المفارقة أنه في دولة مثل النرويج فإن 57 في المئة من المشتركين يدفعون رسوما نقدية مقابل اشتراكهم في منصات إخبارية محلية، في حين أن الصحف المحلية بالولايات المتحدة تستحوذ فقط على 23 في المئة من اشتراكات الذين يدفعون للمنصات الرقمية، وتصل النسبة في بريطانيا إلى 3 في المئة فقط.