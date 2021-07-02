معركة شرسة بين مذيع و3 صحفيات أمام القضاء

باريس (الاتحاد)

بأعجوبة، نجا المذيع الفرنسي باتريك بوايفر دو ارفور من اتهامات بالاعتداء والتحرش الجنسي .. لعدم كفاية الأدلة، ولمضي زمن طويل على التهم الموجهة له، بحسب حكم قضائي صدر في باريس قبل أيام.

الدعاوى ضد الإعلامي العجوز رفعتها ثلاث صحفيات، بينهن الصحفية والكاتبة هيلينا ديفينيك وسيسل ديلاور، واتهمن فيها الصحفي بالاعتداء عليهن حينما كنا في بداية التحاقهن بمهنة الصحافة. وسبق أن رفعت هيلينا ديفينيك دعوى قضائية ضد طليقها الروائي الشهير إيمانويل كارير- 63 عاماً الذي تتصدر أعماله باستمرار قائمة الروايات الأكثر مبيعا، بعدما اقتبس في روايته «يوجا» شخصيتها الحقيقية على الرغم من اتفاق قانوني بينهما ينص على عدم تناول شخصيتها وحياتها بأي طريقة في أعماله الأدبية بعد طلاقهما إلا بموافقتها. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسع النطاق في الأوساط الصحفية والثقافية الفرنسية وطرحت تساؤلات عديد بشأن غرابة الاتفاق القانوني بين الروائي وزوجته السابقة خلال مرحلة الطلاق، وحرية الإبداع ، والطرق الجديدة التي تلجأ لها بعض النساء لاحتكار الطريقة التي يمكن بها تقديمهن للعالم، خاصة في حالات الطلاق .