كيف فجرت «نيويورك تايمز» فضيحة مدوية بقطاع المطاعم الأميركية؟

نيويورك (الاتحاد)

نجحت صحيفة نيويورك تايمز في الإيقاع بسلسلة مطاعم شهيرة جداً بسبب ساندويتش تونة.. نعم ساندويتش تونة.

القصة بدأت عندما سأل أحد كبار الصحفيين في الصحيفة الأميركية العريقة فريق العمل معه عمن يمكن أن يتطوع ويشتري ساندويتش تونة من تلك المطاعم الشهيرة، ويرسل الساندويتش إلى أحد المعامل الرسمية. جاء ذلك، بعد رفع اثنين من الزبائن في لوس أنجلوس دعاوى قضائية ضد تلك المطاعم، قالا فيها إنها تعلن عن بعض منتجاتها باعتبارها ساندويتشات تونة دون أن يكون لها أي علاقة بسمكة التونة أساسا.

وقد قررت جوليا كراميل مساعدة رئيس قسم الأخبار التي تغطي الأخبار الخفيفة وتنشر قصصها في قسم المنوعات أن تتولى القصة. وبالفعل اشترت ساندويتش تونة ثم أرسلته إلى أحد المعامل.. وبعد فحوص استمرت شهرين ثبت أنه ليس هناك أي علاقة بين الساندويتش والتونة.

بناء على ذلك، كتب كراميل قصة خبرية من 2500 كلمة بعنوان «لغز ساندويتش التونة الكبير»، بعد جهد كبير استمر نحو ستة أشهر منذ يناير الماضي حتى تم النشر قبل أيام.

وسلط التحقيق الضوء ليس فقط على حالة الغش والخداع هذه، بل كشف أيضاً الكثير عن صناعة الغذاء في الولايات المتحدة وأعطى نظرة تفصيلية ومعمقة على أبعاد لم يكن يعرفها قراء كثيرون.