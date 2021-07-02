أطباق سعرها يصل إلى 35 ألف دولار.. ثروات «مهضومة»

حسونة الطيب (أبوظبي)

هل تتضور جوعاً.. ومللت من تناول الساندويتشات العادية رخيصة الثمن؟

إذا كان لديك المال والجرأة معاً، تعال معنا لجولة سريعة من أجل التغيير، وتجربة أطباق من الوجبات الفاخرة الأكثر خصوصية وثمناً، وتناولها يرهق الميزانية، وربما لا يتكرر سوى مرة واحدة في العمر.

الوجبات منها ساندويتش «بيرغر» سعره بـ 5 آلاف دولار في مطعم فليور بمدينة لاس فيجاس، والمكون من أغلى أنواع لحوم البقر بتكلفة 100 دولار للرطل الواحد، وكبكيك جولدن فونيكس بنحو 18713 دولاراً في مقهى بولمزبيري في دبي، والذي يتضمن مكونات وملحقات من الألماس والذهب، ووجبات يصل سعرها إلى 25 ألف دولار في نيويورك والمكسيك، و35 ألف دولار في إنجلترا.

طبق شوكولاتة بــ 25 ألف دولار

تعج مدينة نيويورك بالمطاعم الفاخرة التي يؤمها المشاهير من مختلف بقاع الأرض، مثل مقهى سيرنديبتي، الذي يُعرف بتقديم الشوكولاتة الساخنة المثلجة. وإذا كنت من الذين لا يمانعون في دفع فاتورة باهظة الثمن، يمكنك الاستمتاع بأغلى طبق تحلية من الشوكولاتة الساخنة المثلجة بسعر يصل لنحو 25 ألف دولار.

ويتكون الطبق الفاخر من 14 من أغلى وأندر أنواع حبوب الكاكاو من أفريقيا وأميركا الجنوبية، ومغطى بطبقة قدرها 5 جرامات من الذهب عيار 24 قابلة للأكل في قدح من الكريستال وملفوف بقطعة من الذهب عيار 18 وسوار من الألماس، يتم تناول الطبق، بملعقة مرصعة بالجواهر الثمينة، بقيمة 14 ألف دولار.

«التاكو» الأغلى بـ 25 ألف دولار

ربما تذوق العديد من الناس، شطائر التاكو المكسيكية الشهيرة، لكن قلة هم الذين حظوا بتناوله في مطعم فريدا في منتجع جراند فيلاس بمدينة لوس كابوس. يتم إعداد شطيرة التاكو الأغلى في العالم، من لحم بقر الكوبي، أحد أنواع لحوم الواغيو التي تأتي من بقر التاجيما الياباني الأسود الأعلى قيمة، مع جبنة الكمأة البرية والتورتيلا المضافة لها قشور الذهب وطبقة منثورة من الذهب القابل للأكل، بتكلفة تصل أو تزيد على 25 ألف دولار.

تحلية بـ 35 ألف دولار

في الريف الإنجليزي، وتحديداً في لينديث هاو كنتري هاوس، حيث يبلغ الترف مداه بعيداً عن ازدحام لندن، يقدم كبير الطهاة مارك جولبيرت، طبق تحلية خاص من الشوكولاتة، يتم إعداده، من أربعة أنواع من الشوكولاتة البلجيكية الفاخرة في طبق بيضاوي مع طبقة من ألياف الذهب، بجانب الكافيار. ينبغي طلب هذا الطبق بتكلفته البالغة 35 ألف دولار، قبل أسبوعين، حتى يتمكن الطاهي من إكمال كافة تفاصيله الدقيقة.