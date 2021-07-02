المرونة النفسية.. طريقة جديدة لمواجهة الشدائد

إعداد: د. شريف عرفة

تعتبر المرونة النفسية resilience من المهارات النفسية المهمة.. والتي تعني القدرة على التعافي بعد التعرض للصدمات والشدائد.. العودة كما كنت بعد تعرضك لصدمة.. كالنخلة التي تميل مع الريح ثم تعود كما كانت، أو الكرة المطاطية التي تصطدم بالأرض، لكنها ترتد لمكانها مجدداً دون أن تنكسر.. يترجم البعض هذه الكلمة بالصمود، ويمكننا ترجمتها أيضاً بكلمة «الرجوعية» المأخوذة من علم خواص المواد التي تعود لحالتها بعد تعرضها للضغط..

لسنا هنا بصدد اختيار الترجمة الصحيحة، بل لعرض اكتشاف علمي جديد.. ففي دراسة علمية نشرت مؤخراً في دورية آبلايد سايكولوجي، كشف العلماء أن في إمكاننا زيادة قدرتنا على الصمود النفسي عن طريق ممارسة قوى نفسية معينة.. في هذا الموضوع نحاور الباحث المشارك في الدراسة روبرت ماكجراث Robert E. Mcgrath ليحدثنا عن التفاصيل..

ما أهمية المرونة النفسية؟

تتعلق المرونة النفسية بكيفية استجابة الناس للأحداث السلبية والشدائد. هل يصابون بالاكتئاب أم لا؟ وإن أصيبوا، هل يتعافون منه بسرعة أم ببطء؟ هل ينسحبون من الحياة تماماً أم ينخرطون فيها؟ لدى كل شخص طريقة مختلفة لمواجهة صدمات الحياة وسلوك طريق التعافي، لذلك فإن المرونة النفسية مهارة قد تظهر على كل شخص بطريقة مختلفة عن غيره، لكنها في النهاية طريقته الخاصة للعودة كما كان بعد تعرضه للصدمة.

والطريقة التي نقترحها في هذه الدراسة لتنمية المرونة النفسية هي أن عليك - حين تواجه صعوبات في حياتك - أن تقرر بنفسك ما هي نقاط القوة النفسية التي تتمتع بها، والتي يمكنها أن تساعدك على مقاومة الحزن والضيق، أو تساعدك على التعافي.

ليس هناك طريقة واحدة للقيام بذلك، وهذه القوى متنوعة بطريقة تعكس تنوع طرق مقاومة الصعوبات وبلوغ التعافي.

ما هي القوى النفسية؟

هناك خمسة من الفضائل الشخصية التي يُظهر من يتمتعون بها قدراً كبيراً من المرونة النفسية عند مواجهة الشدائد. هذه القوى الخمسة هي:

- الأمل: أي اعتياد التطلع لهدف مستقبلي ومعرفة طريق الوصول إليه.

- الحماس: أي الإقبال على الحياة بشغف والشعور بإثارة.

- الامتنان: أي تقدير كل ما هو جيد في حياتك وتذكره باستمرار.

- الحب: أي تقدير قيمة العلاقات المقربة والعمل على تنميتها باستمرار.

- الفضول: أي استمرار طلب المعرفة والاستمتاع برحلة البحث.

- التنظيم الذاتي: أي القدرة على إدارة عالمك الداخلي وضبط النفس.

في دراسة سويسرية وجدوا أن من يتمتعون بهذه الصفات أظهروا مرونة نفسية أكبر، وفي دراستنا، تابعنا الأشخاص الذين عانوا مؤخراً من خسارة «طلاق أو وفاة أحد الأقارب المقربين»، وجدنا بالفعل أن القوى النفسية الخمس المذكورة هذه ساعدت في مقاومة الاكتئاب بشكل ملحوظ.

كيف ننمي هذه القوى؟

هناك عدة أشياء يمكن القيام بها لاستحضار هذه القوى النفسية في حياتنا.. مثلاً، يمكن تنمية الشعور بالامتنان عن طريق تمرين محدد يجعلك تعتاد تذكر المزايا الموجودة في حياتك، وهو تمرين بسيط للغاية لدرجة أن أي شخص يمكن أن يمارسه في يومه العادي، ومع ذلك فقد وجدت دراسات عديدة أنه فعال كطريقة لزيادة المشاعر الإيجابية.

يسمى هذا التمرين: ثلاثة أشياء جيدة أو ثلاث نِعَم، ويمكن ممارسته كالتالي: كل صباح عندما تستيقظ، ذكر نفسك بثلاثة أشياء تسير على ما يرام في حياتك أو ثلاثة أشياء تنعم بها. أشياء موجودة لديك، لكنك قد تتناساها ولا تقدر قيمة وجودها لديك.. إنها طريقة رائعة لبدء اليوم بشكل إيجابي، بالإضافة لأنها تزيد الشعور بالامتنان.

هناك طرق عديدة لتنمية كل من هذه القوى النفسية، تتلخص في ممارستها باستمرار - وبطرق متنوعة - حتى تصبح عادة يومية، ونحقق المكاسب النفسية المرتبطة بها.