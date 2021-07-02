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بيلوسي تصحِّح قرارات ترامب

نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي توقع، إلى جانب زملائها الديمقراطيين في مجلس النواب، سلسلة من القرارات للتراجع عن قرارات تم اتخاذها في عهد ترامب في القواعد المتعلقة بالإقراض وانبعاثات غاز الميثان والتوظيف المتكافئ، وذلك في العاصمة واشنطن.

وكانت بيلوسي كشفت في كتاب حول سيرتها الذاتية، عن أنها شعرت بـ«صدمة عميقة جداً»، بعد فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة 2016، وكثيراً ما اختلفا في وجهات النظر حول العديد من القضايا المهمة.

(رويترز)

حفل ملكي

فيليب السادس ملك إسبانيا والملكة ليتيزيا وابنتهما ليونور لدى حضورهم حفل توزيع جوائز جيرونا برينسيس 2020 و2021 الذي أُقيم في برشلونة

(أ ف ب)

مزرعة في القاع

غواصون يزيلون بقايا مزرعة سمكية في قاع البحر، بالقرب من جزيرة إيثاكا في اليونان

(رويترز)

اضطرابات الطعام تُصيب العقل

مشاركات في معرض للتوعية بمخاطر اضطرابات الطعام، أُقيم بمتحف هيمالايا في شنغهاي. وأشارت دراسات غربية إلى أن هذا النوع من الاضطرابات أكثر انتشاراً بين المراهقات والفتيات، ويؤدي في كثيرٍ من الأحيان إلى مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، ما يستوجب عدم التنمر بالمصابات به.

(أ ف ب)

مهرجان المئوية

فنانون يشاركون في عرض لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في الاستاد الوطني في بكين. وأسس الحزب سنة 1921 تشن دوكسيو ولي تا تشاو، ويُعدّ حزباً رسمياً قائماً على المركزية الديموقراطية، استناداً إلى المبدأ اللينيني، الذي يتضمن الديموقراطية والنقاش المفتوح حول السياسة الخاصة، بشرط التمسك بالسياسيات المُتفق عليها سابقاً.

(رويترز)

«بيبر» يتقاعد

أوقفت شركة سوفت بنك اليابانية إنتاج روبوتها «بيبر»، بعد سبع سنوات من كشفها النقاب عن الروبوت المجهّز بمحرك عاطفي، والذي من المتوقع أن يدخل مرحلة التقاعد. الروبوت تميّز بقدرته على التحدث مع نفسه أو التعبير عن أفكاره أثناء العمل، ويتفهم دوافع وأسباب القرارات التي يتخذها.

(أ ف ب)