خالد الصاوي رجل أعمال مع «تماسيح النيل»

سعيد ياسين (القاهرة)

انتهى الفنان خالد الصاوي مؤخراً من تصوير دوره في فيلم «تماسيح النيل»، الذي يشارك في بطولته مع مصطفى خاطر، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وتأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وقال الصاوي لـ «الاتحاد»: «إن الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويجسد فيه شخصية رجل أعمال يقوم برحلة نيلية مع أسرته في إحدى البواخر، ويتم الاحتيال والنصب عليه من قبل بعض المسافرين معه، ويدخل معهم في صراع كبير، وأشار إلى أنه استمتع بتصوير العمل في أماكن تصويره الطبيعية بين الأقصر وأسوان، وكشف عن أن فكرة الفيلم جاءت لمؤلفه بعدما لمس رغبة فريق العمل في التعاون معاً، وذلك بعد توقف مشروع فيلم آخر كانوا يحضرون له، وهو «مطبعة هرم»، وأكد أن العمل يعتمد على البطولة الجماعية.

وكشف عن أنه وافق على المشاركة في بطولة فيلم «قصة حياة 200 جنيه» مع هاني رمزي، ونيللي كريم، وتدور أحداثه حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، وذلك من خلال 8 قصص مختلفة ومتنوعة.

وعن دور الضابط الذي جسده في مسلسل «القاهرة كابول»، وعرض في رمضان الماضي، قال: إن المسلسل حين عرض عليه أراد أن يبتعد عن شخصية الضابط، وذهبت عينه على شخصية الإعلامي، ولكنه وجدها بعيدة عنه، ثم اتجه إلى شخصية «المتطرف»، ولكنه كان يرغب في تجسيد شخصية متطرف بمواصفات خاصة، إلى أن بدأت ملامح الشخصيات تتضح أكثر، فوجد نفسه في شخصية الضابط، التي يعتبرها الأصعب في الأدوار التي جسدها.

وكشف عن أن سبب موافقته على مسلسل «اللي ملوش كبير» مع ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، جاء لرغبته في التغيير والتطوير، وهو ما وجده في شخصية «عابد تيمور» التي جسدها في الأحداث، حيث احتوت على أبعاد نفسية واجتماعية وشكلية مختلفة.