3 نصائح للحفاظ على «الأيدي الناعمة»

أبوظبي (الاتحاد)

تحتاج الأيدي إلى روتين للعناية بها مثل بشرة الوجه، ولأننا نستخدم اليدين في جميع الأعمال، فإنها تتقدم في العمر وتبدو عليها علامات الشيخوخة أسرع من بقية أعضاء الجسم. وقال جراح التجميل واليدين الدكتور بريان مايكلو، إن أغلب السيدات تنسى الاهتمام بأيديهن، التي تتعرض لحرارة وأشعة الشمس والممارسات الضارة، مثل الغسل المتكرر، لاسيما بالماء الساخن، بما يزيل الزيوت الطبيعية التي ترطب البشرة وتحمي من الجفاف والتشقق. وقدم مايكلو بعض النصائح للحفاظ على يديك بمظهر صحي وأكثر شبابا، حسب موقع «Cleveland Clinic».

معالجة السطح الخارجي:

يجب اتباع روتين سهل وفعال للعناية بمظهر اليدين الخارجي، عن طريق استخدام واقٍ من الشمس، مع الحرص على وضعه بشكل متكرر.

وارتداء قفازات عند الخروج، والتعرض للشمس لفترات طويلة أو عند القيام بأعمال تنظيف المنزل واستخدام مواد التنظيف القاسية. ويجب ترطيب جلد اليدين لمكافحة الجفاف والتجاعيد، وتقشير الجلد الميت بانتظام باستخدام مزيج بسيط من الليمون والسكر لتقشير وتوحيد لون الجلد وإزالة البقع، ثم استخدام كريم اللانولين لترطيبها.

معالجة الطبقات الداخلية:

يمكنك وضع جدول للقيام بمعالجة دورية لإزالة الطبقة الخارجية من الجلد، والتي تشمل تقشير الجلد الكيميائي وبالليزر، حيث تساعد هذه العلاجات على تحسين ملمس بشرة اليدين ولونهما، كما أنها تساعد في تقليل التجاعيد وتصحيح التصبغ.

حقن الدهون:

إذا كانت الأيدي تعاني كثيراً من الأضرار وترغب السيدة في علاجها وجعلها تبدو أكثر امتلاء شبابا، فإن حقن الدهون هو أحد أفضل الطرق، حيث يتم أخذ الدهون الذاتية من البطن أو الفخذين، وحقنها في المناطق المجوفة على ظهر اليدين.