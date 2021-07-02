دب يستسلم للنوم بعد تناول عسل سرقه

طالما اشتهرت مقاطعة "سيشوان" في جنوب غرب الصين بحيوانات الباندا العملاقة. لكنها ربما ستعرف في المستقبل بحيوان آخر هو الدب البري.

ونقل موقع "غلوبال تايمز" الصيني أن الدب المتوحش شوهد، مؤخرًا في الفناء الخلفي لمنزل أحد القرويين في مدينة "قوانغيوان" وهو يستسلم للنوم فوق شجرة. وأظهر مقطع فيديو الدب وهو يدخل الفناء الخلفي ليحصل على العسل. وأمسك بالوعاء والتهم الوجبة اللذيذة بسرعة.

لكن الدب-اللص لم يغادر المكان بعد إفراغ جرة العسل. بل توجه إلى شجرة، وبدأ في التثاؤب والتمدد، ثم نام بين أغصانها.

في تعليقاتهم، وصف العديد من مستخدمي الإنترنت الدب بأنه لطيف وساذج.

قال مسؤولون محليون، إن الدب جاء من محمية طبيعية، حيث إنه لم يشاهد دباً أسود برياً في المناطق السكنية لفترة طويلة.علق أحد مستخدمي الإنترنت على الفيديو: "اتضح أن الدببة السوداء يمكنها تسلق الأشجار، ويمكنها التسلق بشكل أفضل من البشر"، مضيفا "عندما تصادف دبًا أسود في البرية، تذكر ألا تتسلق الأشجار".