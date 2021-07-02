طائرة تهبط اضطرارياً في مياه المحيط

هبطت طائرة من طراز بوينج 737 اضطراريا في مياه المحيط قبالة ساحل هونولولو بهاواي في وقت مبكر من اليوم الجمعة.وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أن الطائرة كان على متنها طياران وهي طائرة شحن.

وقالت الإدارة في بيان "أبلغ الطياران عن عطل في المحرك وحاولا العودة إلى هونولولو لكنهما اضطرا إلى الهبوط بالطائرة في المياه".

وتابعت الإدارة "طبقا للمعلومات الأولية، تمكن خفر السواحل الأميركي من إنقاذ الطيارين".

كانت قناة تلفزيون (سي.إن.بي.سي) الأميركية قد ذكرت، في وقت سابق، أن طائرة بوينج 737 هبطت في المياه.

كانت الجهات المسؤولة عن سلامة الطيران قد سمحت لطائرات بوينج 737 ماكس بالتحليق في أواخر العام الماضي بعد وقفها عن الطيران لنحو 20 شهرا في أعقاب حادثين راح ضحيتهما مئات الأشخاص.