رسالة موقعة من قائد فريق تشيلسي يتأسف لمشجع مصري.. ما القصة؟

أحمد عاطف (القاهرة)



فى لفتة إنسانية بارزة أرسل نادي تشيلسي الإنجليزي خطاباً لمشجع مصري موقع من الإسباني سيزار أزبلكويتا قائد الفريق للتضامن معه ومع حالته المرضية، معبرين عن أسفهم بشعورهم لدى سماعهم بمرضه مؤخراً.



وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشف المصري محمد إيهاب سعادته بتلقيه خطاباً رسمياً من تشيلسي، موضحاً كواليس وصوله: «يوم نهائي دوري أبطال أوروبا منذ شهر تقريبا، كنت قالب الغرفة كلها تشيلسي كالعادة استعداداً للمباراة، والدي التقط لي صوراً عديدة والضحكات تعلو وجهه».



وأضاف: «والدي وأقاربي حاولوا التواصل مع النادي، وأرسلوا إليهم صوري وحالتي المرضية، وطلبوا منهم رسالة دعم»، مستطرداً: «تلقيت رسالة من الموقع الرسمي للنادي عبر البريد الإلكتروني، بتوقيع قائد الفريق سيزار ازبيلكويتا. أعظم شيء تلقيته في حياتي».



وتوج فريق تشيلسي الإنجليزي باللقب بنهاية الموسم المنصرم بعد فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف دون رد، ليحصد ثاني ألقابه على مدار تاريخه بالبطولة.



وعبر أزبليكويتا في الخطاب المرسل للمشجع المصري عن شعوره بالأسف لدى سماعه بمرضه مؤخراً، مضيفاً «بالنيابة عن نادي تشيلسي، أتمنى لك أطيب الأمنيات أنت وعائلتك».



وأشار: «بإمكاني تصور مدى الصعوبات التي واجهتها في ذلك الوقت، لكن عليك أن تعلم أننا مهتمون لأمرك، أنا وزملائي ندعمك بقوة».