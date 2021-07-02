رسالة حزينة من إيمي سمير غانم إلى دلال عبد العزيز

شعبان بلال (القاهرة)

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة حزينة إلى والدتها الفنانة دلال عبد العزيز التي تتلقى العلاج الآن في أحد مستشفيات القاهرة بسبب معاناتها من أعراض فيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه بالفعل.

ونشرت إيمي سمير غانم صورة لوالدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» وعلقت عليها:«اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي»، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيراً من قبل الفنانين والمتابعين.

وتفاعل عدد من الفنانين مع المنشور، وعلى رأسهم هند صبري ومها الصغير وغيرهما، مطالبين بالشفاء العاجل لها.

وفي وقت سابق، طالبت الفنانة إيمي سمير غانم، بالدعاء لوالدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، مؤكدة أن حالتها الصحية غير جيدة، قائلة «أرجو الدعاء لأمي تعبانة يا رب».

وفي سياق متصل، نفى الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، خروج الفنانة دلال عبد العزيز من العناية المركزة، مؤكدا أنه تم نقلها من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عناية مركزة أخرى، وحالتها لا تشهد تحسناً، مطالباً الدعاء لها.

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها بسبب تلقيها العلاج في أحد مستشفيات القاهرة منذ أكثر من شهرين من أعراض إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه بالفعل.