تعرف على مواصفات النسخة الأحدث من سيارة لادا 2022

أحمد عاطف (القاهرة)

تتميز النسخة الأحدث من فئة سيارات لادا بمواصفات ومميزات وأسعار اقتصادية فى مصر، خاصة وأن لها تاريخاً طويلاً مع المصريين، وسيارة لادا جرانتا 2022 تنتمي للسيارات السيدان بمحرك رباعي الأسطونات بسعة 1600 سي سي بقوة 98 حصان.

تحتوي على مكيف هواء أوتوماتيكي ونظام مانع للسرقة ووسائد هوائية مع نظام فرامل مانعة للغلق ABS ، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD ، كما يوجد نظام مساعد الفرامل BAS ، إضافة لمدخل AUX ، USB ، ومشغل DVD بـ4 سماعات.

يتوافر بالسيارة نوعان مانيوال أو أوتوماتيك بنظام الجر الأمامي، ويبلغ طولها 4268 مم وعرضها 1700 مم، والارتفاع 1500 مم، كما تبلغ سعة الحقيبة الخلفية 480 لترا، ويبلغ مقاس الجنوط 14 بوصة، وتشمل كمالياتها الزجاج الأمامي الكهربائي ومصابيح الضباب الأمامية، كما يوجد إمكانية لفتح وغلق النوافذ باستخدام الريموت مع وجود نظام عزل الضوضاء.

وبإمكان السيارة أن تتسارع من الثبات وحتى 100 كم/الساعة في حوالي 11.4 ثانية، يبلغ معدل استهلاك الوقود 6.8 لتر عند قطع مسافة 100 كم، ومتوفرة بألوان الأبيض، والأسود، الفضي، البني الرمادي، الأزرق والأحمر.