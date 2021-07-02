تويتر ستطلق خاصية مشاركة التغريدات مع أصدقائك فقط

شعبان بلال (القاهرة)

تستعد تويتر لطرح ميزة جديدة تمنح المستخدمين مزيداً من اختيارات الخصوصية، حيث تفكر الشركة بوضع خيار ماشركة التغريدات مع الأصدقاء الموثوق بهم فقط.

ويتمكن الميزة الجديدة المستخدم من اختيار مجموعة من الأصدقاء ووضعهم في قائمة الموثوق بهم، وعند نشر التغريدات سيكون بإمكان الشخص اختيار الجمهور الذي يرى تلك التغريدة، بين الأصدقاء الموثوقين أو جميع المتابعين.

ويلجأ بعض المستخدمين حاليا على تويتر إلى استخدام حسابين مختلفين، يكون أحدهما لمشاركة الآراء المختلفة بشكل علني، والآخر يكون خاصا، وذلك لتخطى عدم وجود خصائص نشر تمنحهم الخصوصية.

وستوفر تويتر ميزة أخرى لنفس الهدف لكن بشكل مخصص أكثر وأطلقت عليها Facets ، وهي تمنح المستخدم إمكانية عمل قوائم مختلفة من الجمهور لتختار من بينها عند نشر التغريدة، وفي نفس الوقت تمكّنك من متابعة تغريدات معينة من شخص تتابعه، بدلا من متابعة حسابه ككل.

وتعمل تويتر على إعداد الميزات الجديدة بشكل متقن، قبل الإعلان عن إطلاقها خلال الأشهر القادمة.