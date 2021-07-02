تعرف على ميزة «واتساب» الجديدة.. صور وفيديو لمرة واحدة

بات في وسع كثيرين الآن مشاهدة الصور والفيديوهات عبر تطبيق التواصل الفوري "واتساب" لمرة واحدة، في ميزة كان يترقبها الكثيرون.



ولا تزال الخدمة الجديدة في مرحلة الاختبار حتى الآن، كونها تحت الرصد في النسخة التجريبية من "واتساب" المعروفة بـ"بيتا".

ويسعى "واتساب" المملوك لـ"فيسبوك"، إلى تعميم هذه الخدمة على كل مستخدميه حول العالم، الذين يبلغ عددهم أكثر من 2.5 مليار نسمة.

والخاصية الجديدة باختصار، تسمح للصور والفيديوهات بأن تختفي من تلقاء نفسها لدى المستقبل في "واتساب" بعد فترة وجيزة من الزمن، وشرط ذلك أن يشاهدها المستقبل لمرة واحدة فقط.

ويقول موقع "WABetaInfo" التقني الذي يتابع أخبار "واتساب"، إنه يمكن تشغيل الخدمة الجديدة عبر الذهاب إلى "الإعدادات" (settings)، حيث ستكون هناك خدمة المشاهدة لمرة واحدة باسم "view once".

وهذا يعني أن المستخدم المستقبل سيرى الصور والفيديوهات لمرة واحدة، وستختفي من سجل الدردشة.

ولدى القيام بتحميل الصور والفيديوهات على التطبيق تمهيدا لنشرها، على المستخدم المرسل اختيار زر جديد يظهر بجانب مربع نص الكتابة، وشكل الرمز يأتي على صورة الرقم "1" محاطا بحلقة بحسب سكاي نيوز العربية.

والغاية من وراء هذه الخدمة هو تخفيف الضغط على ذاكرة الهاتف الذكي التي تعج بالصور المرسلة من "واتساب".