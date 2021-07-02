مدينة في أوكرانيا تغيّر اسمها إلى نيويورك

سيصبح اسم مدينة صغيرة تقع في شرق أوكرانيا نيويورك، مستعيدة بذلك اسمها السابق بموجب قرار أقره البرلمان الأوكراني أمس الخميس.

وفي تغريدة على تويتر، هنأت سفارة الولايات المتحدة في أوكرانيا "أهالي نيويورك ومنطقة دونيتسك" معتبرة ذلك "سببا آخر للاحتفال بعلاقتنا الوثيقة". وقالت السفارة "نحن معجبون بشدة باسمك الجديد القديم!".

ودعم أكثر من 300 نائب أوكراني "إعادة الاسم التاريخي" إلى هذه المدينة التي تضم عشرات الآلاف من السكان وتقع على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا عن دونيتسك .

ووافق النواب بذلك على اقتراح تقدم به عدد من سكان المدينة التي تأسست في القرن الثامن عشر وكانت حينذلك قرية. وقد اصبح اسمها نيويورك بعد قرن لسبب لا يزال مجهولا.

ومن الفرضيات التي توردها بعض وسائل الإعلام حصلت على هذا الاسم من مستوطنين ألمان استقروا فيها.

وفي 1951 وعندما كانت أوكرانيا جزءا من الاتحاد السوفيتي في أوج الحرب الباردة مع الولايات المتحدة، تغير اسمها ليصبح نوفغورودسكي "لأسباب سياسية عقائدية" طرحها الحزب الشيوعي وفق مذكرة تفسيرية مرفقة بقرار البرلمان الأوكراني.