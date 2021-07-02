ريتشارد برانسون يستعد لأول رحلة فضائية مع "فيرجن جالاكتيك"

يعتزم رجل الأعمال الملياردير ريتشارد برانسون القيام بأول رحلة فضائية له مع "فيرجن جالاكتيك".

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أنه من المقرر أن يختبر مالك شركة "فيرجين جالاكتيك "تجربة رائد الفضاء الخاص" خلال الرحلة التجريبية التالية، التي تبدأ في 11 يوليو الجاري.

وقال برانسون إنه لمن الشرف له أن يكون قادراً على المساعدة "في ضمان أن تقدم شركته تجربة فريدة للعملاء".

وحصلت "فيرجن جالاكتيك" على الضوء الأخضر لنقل العملاء بمقابل مادي إلى الفضاء بعد تحديث رخصتها من قبل إدارة الطيران الاتحادية الأميركية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وستكون مهمة "يونيتي 22" التي ستجرى هذا الشهر هي الاختبار الثاني والعشرين للطائرة الصاروخية "في إس إس يونيتي" ورابع رحلة فضائية مأهولة للشركة.

وفي حديثه قبل رحلته الفضائية القادمة "بعد أكثر من 16 عامًا من البحث والهندسة والاختبار، تقف فيرجن جالاكتيك في مقدمة صناعة الفضاء التجاري الجديدة، والتي من المقرر أن تفتح المجال للبشرية وتغير العالم إلى الأبد".