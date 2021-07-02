حديقة حيوانات ألمانية تبلغ عن اختفاء دب باندا

أعلنت حديقة حيوان دويسبورج الألمانية مساء الخميس عن اختفاء دب باندا.

وقالت حديقة الحيوان الواقعة في مدينة دويسبورج غربي البلاد إن العاملين بالحديقة كانوا يبحثون في منطقة الباندا، واسمه جانج، منذ بداية اليوم.

ولم يتضح كيف كان بإمكان الباندا الحمراء الهروب من منطقة مسيجة.

وذكرت حديقة الحيوانات إنها تعتقد أن الحيوان ربما اختبأ في أحد الأشجار الكثيرة بالحديقة .

وطالبت الحديقة الجمهور بالاتصال الفوري بالشرطة حال رؤيتهم للباندا، وحثت المواطنين على عدم محاولة الامساك بالحيوان بأنفسهم.

ووفقا لحديقة الحيوان، فإن حيوانات الباندا، البالغ طولها 50 سنتيمترا، باستثناء الذيل، وتزن حوالي خمسة كيلوجرامات، لا تتسبب بأضرار للناس.