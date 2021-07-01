5 أطعمة.. لا تتناولها مع الشاي

أبوظبي (الاتحاد)

أوضح خبراء التغذية أن الجمع بين بعض العناصر الغذائية أثناء شرب الشاي قد يضر بالصحة، وحذروا من تناولها مع هذا المشروب الساخن، حسبما نقل موقع «Times of India» ومنها:

1 الحديد

الحديد عنصر غذائي مهم، لكنه لا يتوافق مع الشاي؛ لأن الشاي يحتوي على مادة التانينات والأوكسالات التي تمنع امتصاص الحديد، بما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا. لذلك، يجب تجنب إقران الأطعمة الغنية بالحديد، مثل المكسرات والخضراوات ذات الأوراق الخضراء والحبوب والعدس والحبوب مع الشاي.

2 الليمون

يستخدم شاي الليمون كمشروب شائع لفقدان الوزن ويستهلكه الكثيرون على نطاق واسع في الصباح، إلا أن مزج أوراق الشاي بعصير الليمون يجعل المشروب حامضاً وقد تسبب الانتفاخ، ومشاكل مثل ارتجاع الحمض المعوي وحرقة المعدة والحموضة إذا تم تناوله على معدة فارغة في الصباح.

3 دقيق الحمص

يُعد شرب الشاي مع المخبوزات أمراً شائعاً، إلا أن تناول الشاي مع دقيق الحمص أو حتى أي طحين آخر قد تكون له آثار جانبية على بعض الأشخاص، مثل إصابتهم بمشاكل الجهاز الهضمي، كما أنه يقلل من قدرة الجسم على امتصاص بعض العناصر الغذائية الموجودة بالطعام.

4 الكركم

يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكركم أثناء شرب الشاي لأن ذلك يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة، مثل الغازات أو الحموضة أو الإمساك.

5 الأطعمة الباردة

لا تقم أبداً بتناول أي طعام مثلج مع الشاي الساخن لأن ذلك يؤدي إلى تعطل عملية الهضم، ويعمل تناول الأطعمة ذات درجات الحرارة المختلفة معاً إلى إضعاف عملية الهضم وقد يجعلك تشعر بالغثيان.

لذا تجنب تناول أي شيء بارد لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد شرب الشاي الدافئ.