هذه فوائد الحيوانات الأليفة

أبوظبي (الاتحاد)

قد لا يدرك معظم أصحاب الحيوانات الأليفة أنها تساهم أحياناً بشكل كبير في التخلص من مشكلات الصحة النفسية، وتؤثر على الإنسان بشكل إيجابي، ووفقاً لموقع «Times of India» 5 شريطة اتباع قواعد السلامة.

تقلل التوتر.. تشير دراسات إلى أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون وسيلة للتخلص من التوتر والإرهاق، عن طريق اللعب معها.

تحسن لياقتك البدنية.. يحتاج أي شخص يمتلك حيواناً أليفاً إلى التمشية، بما يعني أنه يتعين عليه أن يخصص بعض الوقت للانخراط في نشاط بدني.

تعزز الحياة الاجتماعية.. يمنحك وجود حيوانك الأليف بجانبك فرصة للتفاعل الاجتماعي مع الآخرين.