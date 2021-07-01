هل الديناصورات موجودة؟

أبوظبي (الاتحاد)

توصلت دراسة جديدة صادمة إلى أن بعض الشعوب مقتنعة بأن الديناصورات لا تزال موجودة في بعض المناطق النائية من العالم.

وأشارت نتائج الاستطلاع، الذي شمل 2000 شخص، إلى أن أربعة من كل عشرة وواحد من كل عشرة يعتقدون أن حيوانات حقبة ما قبل التاريخ عاشت منذ ما بين 2000 و10 آلاف سنة، وليس ما بين 66 إلى 230 مليون سنة، بل يعتقد واحد من كل خمسة منهم أن الديناصورات انقرضت منذ 100 عام فقط.

وذكر موقعا «Study finds» و«Wales Online» أن الدراسة أجريت بمناسبة االاحتفال بيوم الديناصورات الوطني في يونيو من كل عام.