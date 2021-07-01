أزياء الأطفال.. «آخر أناقة»

شعبان بلال (القاهرة)

قدمت دور الأزياء العالمية المهتمة بالعمل في أزياء الطفل خطوط لربيع وصيف 2021، لتكون أكثر عملية وراحة ومناسبة للنزهات في الهواء الطلق، مع ضرورة مناسبتها للسفر والإجازات الطويلة.. فمع دخول فصل الصيف وعودة الحياة تدريجياً بعد عام ونصف العام من انتشار فيروس كورونا حول العالم، يحاول الآباء تعويض صغارهم بالكثير من النزهات الخارجية.

الفساتين الفضفاضة أبرز الأشكال

اعتمد مصممو أزياء الأطفال على القطعة الرائجة التي لا تصبح قديمة أيضاً ودائماً تختارها الفتيات الصغيرات، وهي الفساتين الفضفاضة ذات الألوان المبهجة، والتي تضاف إليها رسومات مختلفة من الورد أو الحيوانات الأليفة المحببة لدى الأطفال، وتأتي هذه الفساتين على طريقة تصاميم تتكون من قطعتين. وعلى مستوى دور العرض، فقد قدمت دار Billieblush لأزياء الأطفال مجموعة خيالية وجذابة، مع قمصان ذات شعار وتنانير كاملة، بينما اختارت دور Flying Machine Boyzone تقديم ملابس الأولاد عملية، ولكنها براقة. وخلال عرض حيدر أباد، أحد أهم عروض أزياء الأطفال والذي أجري مؤخراً، قدمت دور الأزياء العالمية مجموعة من الأزياء المتميزة، فقدمت دار Boss Hugo Boss مجموعة من قطع الأطفال الذكية المصنعة من الجينز، والفساتين الكاجول ذات الألوان الوردية، سواء القطنية أو المصنعة من البوليستر، وهي المفضلة لدى الفتيات من عمر 7 إلى 11 سنة، حيث تعطيهن المزيد من الثقة بالنفس خاصة مع «أستك الخصر» المطاط لمزيد من الرقة والجاذبية، كما قدمت Timberland مجموعة مستوحاة من الشاطئ لفصل الصيف، إضافة إلى مجموعة أخرى من دور يو إس بولو أسن، دي كيه إن واي، وتشيلدرنز بليس.

الجامبسوت

وشهد أسبوع الموضة الأسترالية 2021، والذي جرى خلال يونيو الماضي، حضور قطع الجامبسوت (البنطلون والقميص في قصة واحدة) للأطفال بقوة، نظراً لشكله المتجدد وألوانه المتعددة، بعيداً عن اطلالة القمصان الملونة التقليدية، ولأنه يسهل الحركة في النزهات ورفيق جيد للإجازات، ويتنوع مظهره بين الشورت القصير لتسهيل الحركة أثناء اللعب أو بنطال طويل مع أكمام قصيرة لإطلالة جذابة، وفي الحالتين تفضله الفتيات ويحرصن على وجود أكثر من قطعة منه في خزاناتهن.

الأبيض والباستيل

يسيطر الأبيض العتيق على ألوان موضة الربيع والصيف لعام 2021، حيث استوحته دور الأزياء العالمية من العصر الفيكتوري، ولكنه لم يكن الوحيد، حيث تشاركت معه ألوان الباستيل الموجودة بقوة منذ أكثر من موسم.

وبحسب تصريحات ريبيكا هيسيل كاهين، خبيرة الأزياء العالمية ومؤسسة موقع لوف شاك فانسي، المتخصص في عرض الأزياء العالمية، فقد جاءت القطع الصيفية بألوان البنفسج والأزرق السماوي، والأخضر والكرز الوردي، والأصفر، وكلها ألوان تفضلها الفتيات الصغيرات، جنباً إلى جنب مع الوردي الذي لا منافس له ولا منازع في كل عام. وتنوعت الألوان لتتناسب مع الأنواع المختلفة للنزهات، فالألوان الهادئة تتناسب من الحدائق العامة والتي يفضل التنزه فيها نهاراً للاستمتاع بأشعة الشمس المشرقة، أو الذهاب إلى الشاطئ، وهناك أيضاً الألوان الأكثر قوة مع حفلات الربيع والصيف الليلية المميزة أو زيارات مدن الألعاب المفضلة لدى الأطفال في كل مكان حول العالم.

إثراء المظهر الخارجي

ينصح خبراء الموضة باقتناء بعض الحلي المصنعة يدوياً لإثراء المظهر الخارجي، مثل السلاسل أو الخواتم الملونة التي تفضلها الفتيات، ويمكن أيضاً للأم أن تنسق ملابسها مع صغيرتها لإطلالة أكثر جاذبية واختلافاً، فهي تجعل الأطفال أكثر سعادة عند الخروج مع والدتهم، وتوفر المزيد من الثقة بالنفس لدى الصغيرات، اللاتي يشعرن بأنهن يرتدين من أشهر دور الأزياء، وأنهن على استعداد للظهور بالمظهر الأنثوي الجذاب.

أحذية رياضية

اختارت الأسر هذا الصيف الأحذية الرياضية لأطفالها لما توفره من الراحة، خاصة أن دور الأزياء قدمت خطوط إنتاج دمجت فيها بين الراحة التي توفرها تلك الأحذية والتصميمات الأنيقة، بإضافة قطع ذهبية لامعة إلى جانبي الحذاء أو مقدمته.

وحازت أحذية سنيكرز Superga اهتمام صناع الموضة؛ لأنها مناسبة للتنزه والسير في الحدائق أو حتى الزيارات العائلية رفقة الآباء، ولم تنسَ دور الأزياء تقديم إكسسورات تتناسب مع الأحذية لمزيد من الرقي، فجاءت قبعات القش لتكون من بين القطع الأكثر رواجاً لصيف 2021، وللفتيات هناك شرائط الشعر متعددة الألوان والأحجام.