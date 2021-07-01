حديقة «أم الإمارات».. كيف تحافظ على نباتاتها؟

أبوظبي (الاتحاد)

تحظى حديقة «أم الإمارات» في أبوظبي بمكانة بارزة لدى مختلف شرائح المجتمع، وتشهد إقبالاً كبيراً طوال السنة بما فيها أيام الصيف، وتحتوي الحديقة على تشكيلة كبيرة نسبياً من مختلف أنواع النباتات والأشجار التي تصل إلى حوالي 240 نوعاً، منها النخيل والسدر والسنط وأشجار الظل وغيرها، وتُعد النباتات الشوكية والمحلية هي الأكثر تحملاً للحرارة؛ نظراً لتركيبتها التي تساعد على تقليل الإجهاد الحراري والعطش.

للحفاظ على هذا المخزون المهم من النباتات والأشجار يانعة خضراء، فإن إدارة الحديقة تقوم بعدة إجراءات.

وحسب إدارة الحديقة، فإنها تتبع هذه الخطوات:

- إضافة الكميات المناسبة والموصى بها من المياه لكل نبتة.

تغطية بعض النباتات الحساسة من أشعة الشمس باستخدام واقيات بلاستيكية مخصصة.

- تقنين استخدام الأسمدة الكيميائية خلال فترة الصيف.

- تغير كميات المياه المستخدمة للري حسب درجات الحرارة، بحيث إنه في الصيف يتم استخدام ضعف الكمية المستخدمة في الشتاء أو أكثر.

- اتباع الممارسات الزراعية الصحيحة والموصى بها، بحيث يتم تزويد النباتات بالكميات المناسبة من المياه والأسمدة (العضوية وغير العضوية) والمبيدات والمغذيات.

- تهوية وتقليب التربة، تقليم النباتات بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب، مما يؤدي إلى الحفاظ على نضارة الأشجار.

- تغطية بعض النباتات الحساسة بالواقيات البلاستيكية لحمايتها من أشعة الشمس المباشرة، ومنها على سبيل المثال: الهيبيسكاس والاسكافولا.

- يعتمد نظام الري في الحديقة نظاماً أوتوماتيكياً يساعد على تزويد النباتات بالكمية المناسبة من المياه في الوقت المناسب حسب درجات الحرارة، ويساهم أيضاً في عدم الإسراف في المياه، بالإضافة إلى تلطيف الجو الحار.