دراما 2022.. هل تواكب عام الخمسين؟

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أكد مجموعة من صناع الدراما المحلية، أن توجههم في الفترة المقبلة خلال تنفيذ الأعمال الفنية، سيكون نحو تسليط الضوء على إنجازات الإمارات في مرحلة خلال الخمسين وبعدها، كما سيتم إنتاج أعمال درامية تلفزيونية أخرى لن تقتصر على الموسم الرمضاني فحسب، بل سيتم عرض بعض المسلسلات في مواسم أخرى على مدار العام، من أجل الحضور والوجود المستمر للدراما والفنان المحلي.

تحدث بعض المنتجين والفنانين لـ «الاتحاد» عن وضع الدراما الحالي، وخططهم التطويرية لزيادة عملية الإنتاج في السنوات المقبلة، حيث قال الفنان والمنتج أحمد الجسمي، إنه في ظل المتغيرات التي تحدث عالم الإنتاج الدرامي على المنصات الرقمية، فعلينا كمنتجين وصناع دراما أن نواكب هذا الوضع، من خلال انتقاء الأعمال والمضمون والقصص والإنتاج، ذات المستوى الفني العالي، إلى جانب كيفية تطويع الدراما ومواكبتها للتطور الحالي الذي تشهده الإمارات في شتى المجالات، خصوصاً تزامناً مع مرحلة ما بعد الخمسين لدولة الإمارات.

أفكار متطورة

وقال: الإمارات أصبحت رائدة في كل المجالات، وبالتالي يجب أن تكون الدراما المحلية رائدة ومتفردة أيضاً، ولن يحدث ذلك إلا بالتكاتف لتقديم أفكار ومحتوى متطور بما لا يخلّ بالعملية الرقابية والخطوط الحمراء، بالإضافة إلى أنه وضع استراتيجية واضحة من قبل القنوات المحلية، للإنتاجات التلفزيونية الدرامية بشكل عام، فنحن لدينا أكثر من 5 محطات في الدولة، فإذا كل محطة أنتجت عملين، فسيكون لدينا في العام واحد 10 مسلسلات، الأمر الذي يؤدي إلى التنافس بين المنتجين والأعمال والكتاب والقنوات، مشيداً بدور «أبوظبي للإعلام» المؤثر في دعم الدراما التلفزيونية وتشجيع المنتج المحلي، وبات هذا واضحاً في العامين الماضيين الذي أنتج فيهما 8 مسلسلات تقريباً، منوهاً بأنه وبعد الاجتماع الذي حضره مع بعض صناع الدراما مع مسؤولي «أبوظبي للإعلام» مؤخراً لوضع خطة عامة لتنفيذ الدراما التلفزيونية المقبلة، أنها ستشهد طفرة نوعية في عدد الإنتاج والأفكار والمضمون.

سعيد سالم

استمرارية

من جهته، أوضح الفنان سعيد سالم أن ما تم إنتاجه وعرضه في رمضان هذا العام، لا يفي بما نطمح له في زيادة الاستمرارية للمسلسلات المحلية، ففي العام الماضي تم إنتاج وعرض 5 أعمال درامية تلفزيونية متنوعة بين التراثي والاجتماعي والتراجيدي والكوميديا، ما خلق حالة من الانتعاشة للدراما المحلية بفضل ما قدمته «أبوظبي للإعلام» من دعم حقيقي للعملية الإنتاجية الدرامية، لنأتي هذا العام ويتم إنتاج عملين محليين فقط من قبل القنوات المحلية.

وقال: بعد ما قدم في رمضان 2020، من أعمال مميزة كانت بمثابة نقلة نوعية في تاريخ الدراما والإنتاجات بالنسبة للقنوات، توقعنا أن نشهد انتعاشة قوية في السنوات المقبلة، وتزيد عدد الإنتاج إلى 10 أعمال بدلاً من 5 في العام الواحد، ولكن ما حدث في رمضان الماضي يضع الكثير من التساؤلات، وفي الوقت نفسه يدفعنا للتفكير في عملية تطوير الدراما، خصوصاً أنه تم إنتاج عملين فقط هما «اللي نحبهم» و«حامض حلو».

وأشار سعيد إلى أنه بعد الاجتماع مع مسؤولي «أبوظبي للإعلام» مؤخراً، بحضورعددٍ من المنتجين والمؤلفين والمخرجين والممثلين، فقد وضعت خريطة عامة لرسم شكل وتطوير الدراما الإماراتية في الفترة المقبلة، وقال: هذا ما تعودنا عليه من تلفزيون أبوظبي من رعاية ودعم واهتمام بالمنتج والفنان المحلي، وعليه فنحن نأمل في الفترة المقبلة أن يتم إنتاج ما لا يقل عن 5 مسلسلات محلية في العام الواحد.

إمكانات بسيطة

وتذكر سعيد أنه في فترة السبعينات والثمانينات وبإمكانات بسيطة كان هناك إنتاج غزير للمسلسلات المحلية والخليجية والعربية، وكان العمل الدرامي التلفزيوني الإماراتي موجوداً على مدار العام، ما بين السهرات التلفزيونية والخماسيات والسباعيات ومسلسلات رمضان الـ30 حلقة، منوهاً بأن ما ينقص الدراما المحلية هو عملية تسويق حقيقية للأعمال.

وقال: سوقت مسلسل «حاير طاير» بنفسي عام 2000، وعرض وقتها في أكثر من محطة خليجية، وحقق العمل انتشاراً ورواجاً كبيراً، فنحن نحتاج إلى فريق عمل محترف في مجال التسويق، إذ إن لدينا من الإمكانات ما يؤهلنا للترويج وتسويق أعمالنا، فلدينا نخبة من أهم الممثلين ومجموعة مميزة في عالم الكتابة، ولكن ينقصنا وجود المخرج المحلي في الدراما الإماراتية، وهذا لن يتوافر إلا إذا كانت هناك استمرارية في عدد الإنتاجات، التي ستؤدي بدورها إلى وجود وإظهار عددٍ من المواهب في هذه الصناعة، بترشيحهم متدربين ثم مساعدي مخرجين، إلى أن يكون لديهم من الخبرة والمعرفة ما يؤهلهم لتولي إخراج عمل كامل بمفردهم، وهذا لن يحدث إلا بالاستمرارية، كما حدث في المسرح وظهر من خلاله عدد كبير من المواهب المتميزة في مجالات مختلفة.

حبيب غلوم: نحتاج إلى منهجية في العمل

المنتج والفنان حبيب غلوم، أشاد بالدعم الذي يشهده المنتج الإماراتي من قبل «أبوظبي للإعلام» في المواسم الدرامية الرمضانية، التي تساعد على تنفيذ أعمال ذات مستوى عالي، وقال: شهدت الدراما المحلية طفرة في السنوات الأخيرة؛ بفضل الدعم الكبير الذي قدمته القنوات المحلية، مثل تلفزيون أبوظبي، الذي يهتم بصناع الدراما من منتج وممثل وكاتب ومخرج، ولكن ما زلنا حتى الآن، نحن كصناع للدراما، بحاجة إلى وضع منهجية في العمل، وخطة واضحة للعملية الإنتاجية الدرامية، إلى جانب التسويق لهذه الأعمال خارج نطاق المحلية، خصوصاً أن هذا الأمر سيساعدنا على تحقيق الانتشار والنجاح وبالتالي الاستمرارية، مشيداً باللقاء المثمر الذي جمعه بمنتجي الدراما المحلية ومسؤولي «أبوظبي للإعلام» مؤخراً في مقر الشركة، الذي تضمن نقاشاً حول كيفية تطوير الدراما، وزيادة عدد الإنتاجات، وتقديم أفكار ونصوص تتناسب مع التطور الذي تشهده الدولة.

منصور الفيلي: ضعف في الكم

أشار منصور الفيلي إلى أنه لا ينكر وجود ضعف في الكم بالنسبة للأعمال الدرامية التلفزيونية التي عرضت في رمضان هذا العام، مقارنة بالسنوات السابقة. وقال: «من الممكن أن تكون (كورونا) أثرت على عملية الإنتاجات في الآونة الأخيرة، وكانت عائقاً في عمليات التصوير، لكن في الوقت نفسه ورغم انتشار (الجائحة) في بدايتها، كانت هناك أعمال درامية خليجية وعربية تم إنتاجها وحققت نجاحاً كبيراً؛ لذلك يجب إعادة النظر من جديد في وضع الدراما التلفزيونية، وتكاتف المنتجين والقنوات المحلية في النهوض بها مجدداً، لاسيما أنها أصبحت منافساً قوياً للأعمال العربية والخليجية الأخرى، والدليل على ذلك كم الإنتاجات التي عرضت في العامين السابقين، والتي حققت نجاحاً من نواحي المضمون والمستوى الفني والإخراج والإنتاج الضخم».

بلال عبد الله

بلال عبد الله: «أبوظبي للإعلام» اهتمت بالمنتج

صرح الفنان بلال عبد الله، بأن الدراما المحلية عاشت خلال السنوات الخمس الماضية، حالة من الانتعاشة والتطور الفني والإنتاجي؛ بفضل دعم القنوات المحلية، خصوصاً «أبوظبي للإعلام» التي أولت اهتماماً كبيراً بالمنتج والعمل الدرامي. ولكنه أكد أنها لا تزال بحاجة إلى مزيدٍ من الدعم والضخ في عمليات الإنتاج، مع التنوع الدرامي التلفزيوني ما بين الكوميدي والتراجيدي والاجتماعي والتراثي والمعاصر من أجل إرضاء أذواق مختلفة من المشاهدين، إلى جانب ضرورة إيجاد مواسم درامية بعيداً عن رمضان، حتى تثري الساحة الدرامية بإنتاج وتنفيذ أعمال محلية على مدار العام.