كيفن هارت: فيلم «الأبوة».. دعوة إلى السعادة

القاهرة (الاتحاد)

أعرب الممثل الأميركي كيفن هارت عن أمله بأن يصبح فيلمه الجديد «الأبوة» من الأفلام الكلاسيكية المُبهجة، وأن يساعد أولئك الذين يمرون بمرحلة من الحزن على التغلب على تلك المشاعر.

وتستند أحداث الفيلم على قصة حقيقية من مذكرات كتبها المؤلف الأميركي ماثيو لوغلين عام 2011، وتتناول حياته بعد أن أصبح أباً أعزب عندما توفيت زوجته ليز بشكل غير متوقع بعد ولادة ابنتهما مادي.

وأعرب النجم، البالغ من العمر 41 عاماً، عن اعتقاده بأن الفيلم يلمس وتراً حساساً على العديد من المستويات المختلفة؛ لذلك يأمل أن يصبح من الأفلام التي لا تقتصر على زمن معين، ويمكن للأشخاص الذين فقدوا أحباءهم الرجوع إليها في أي عصر ومشاهدتها للشعور بالرضا.