«غريبو الأطوار».. في السينما المحليّة والعالميّة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

انطلق أمس، في صالات السينما المحليّة والعربية والعالمية عرض الفيلم الهوليوودي - الإماراتي The Misfits - «غريبو الأطوار»، بطولة الأيرلندي بيرس بروسنان، الذي سبق أن ارتدى حلّة «جيمس بوند» لسنوات، جيمي تشونغ، تيم روث والممثلة البريطانية هيرميون كورفيلد، بالإضافة إلى الممثل الإماراتي منصور الفيلي والسوري سامر المصري.وحقّقت العروض الأولى منه حضوراً لافتاً داخل صالات السينما في الدولة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة العامة.الفيلم صاغ حبكته الدرامية روبرت هيني وأخرجه ريني هارلين، وتولّت إنتاجه شركة «فيلم جيت» الإماراتية لرئيسها التنفيذي المخرج والكاتب والمنتج منصور اليبهوني الظاهري.

بيرس بروسنان في لقطة من الفيلم (من المصدر)

صوت فقط

خلال العرض الخاص، أمس الأوّل، في «فوكس سينما - ياس مول»، بحضور مجموعة من الممثلين بينهم هيفاء حسين وهدى صلاح، تحدّث منصور الفيلي عن اعتزازه بالمشاركة في بطولة هذا الفيلم العالمي، على الرغم من أن دوره في معظم المشاهد اعتمد على صوته فقط من دون أن تظهر ملامحه. ويلعب فيه دور رئيس عصابة غامض يدير العميات الإجرامية والسرقة من دون الكشف عن شكله، ما يزيد من تشويق المشاهدين لمعرفة شخصية هذا الرجل الذي يرتدي عباءة سوداء ويمسك بيدِه عصا من الذهب يقتل بها بكل وحشية، حتى تنكشف هويته في نهاية الفيلم.

بيرس بروسنان في لقطة من الفيلم (من المصدر)

دعم حقيقي

قال الفيلي: إن «غريبو الأطوار» خطوة مهمّة نحو الإنتاجات المحليّة في السينما العالميّة، ويجب إيجاد الدعم الحقيقي لهذه الإنتاجات التي تخرجنا إلى المستوى العالمي.

وذكر أن تنفيذ العمل تم بمستوى إنتاج ضخم من خلال «فيلم جيت» الإماراتية، ما يبرز أهمية تطلّعات منصور الظاهري نحو تحقيق نقلة نوعية فنية في القطاع السينمائي المحلي، خصوصاً أن الإمارات أصبحت محط أنظار منتجي ونجوم العالم لتصوير أعمالهم الهوليوودية والبوليوودية في مناطقها وستديوهاتها.

كامل العدد

من جهته، قال المنتج منصور الظاهري: تصدَّر The Misfits المركز الأوّل في منصّات العرض للأسبوع الثالث من عرضه في الولايات المتحدة الأميركية، واحتل المركز الثالث على شباك التذاكر في صالات السينما بروسيا، ولا يزال يحقِّق النجاح نفسه بعد عرضه في صالات الشرق الأوسط.

وذكر أن بعض صالات العرض في الإمارات رفعت شعار «كامل العدد» في اليوم الأوّل من عرضه، وهو العمل المرتقب للنجم بيرس بروسنان، الذي يظهر بحلّة جديدة في عالم أفلام الحركة والأكشن، بمشاركة نخبة من النجوم العالميّين والعرب.أضاف: الفيلم تم إنتاجه بأعلى المستويات الفنية في عالمي الإنتاج والإخراج، ولا سيما أننا في الإمارات نملك الإمكانات والتقنيات التي تؤهِّلنا لأن نكون في مصاف المنافسة.

ريادة عالمية

وصرَّح المخرج والكاتب والمنتج منصور اليبهوني الظاهري، أن «غريبو الأطوار» يظهر ما تمتلكه دولة الإمارات من مقوِّمات ومواقع تصوير فنية تؤهلها للريادة العالمية في عالم «الفن السابع»، لافتاً إلى أنه تم تصوير الفيلم في مناطق متفرِّقة من أبوظبي، بينها جزيرة السعديات، الكورنيش، متحف اللوفر ومدينة مصدر، ومواقع أخرى في دبي ومدينة العين.

وذكر أن معظم مشاهده أضاءت على السحر الذي تتمتّع به البلاد من صحراء وشواطئ خلّابة وفنادق فخمة، منوِّهاً بتعاون الجهات المعنية بالفن، والتي قدَّمت كل الدعم ووفَّرت التسهيلات اللازمة لتصوير الفيلم بهذا المستوى العالي.

رحاب الإمارات

«غريبو الأطوار» الذي تم تصويره بالكامل في الإمارات، تدور أحداثه ضمن قالب مليء بالتشويق والإثارة، حول مجرم يُدعى «ريتشارد بيس»، يجد نفسه عالقاً في سرقة كبيرة، بعدما تم تجنيده من قبل مجموعة من اللصوص غير التقليديّين، حيث ستكون لهذه العملية آثار بعيدة المدى على حياة بيس ومحيطه.