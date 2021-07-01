غادة عادل تتألّق بـ 5 وجوه

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعيش الفنانة المصرية غادة عادل نشاطاً سينمائياً بعد انتهاء البرنامج الكوميدي «خمس نجوم».

وكشفت لـ«الاتحاد»، أنها تشارك في بطولة 5 أفلام دفعة واحدة، بينها «أنا بابا يالا» الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، تأليف أمين جمال، إخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته أحمد داش ورنا رئيس. وفيلم «شلة ليبون»، المأخوذ عن رواية لهشام الخشن، سيناريو وحوار تامر حبيب، إخراج ساندرا نشأت، ويشاركها في بطولته أحمد السقا ومنة شلبي.

وتواصل غادة تصوير مشاهدها في «بيت العز»، وفيلم «أهل الكهف» المأخوذ عن رواية الأديب توفيق الحكيم، وتجسَّد شخصية فتاة رومانية، وتدور أحداثه سنة 250 ميلادية، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته محمود حميدة وريم مصطفى.

وانتهت غادة من تصوير «المحكمة»، الذي تدور أحداثه حول 6 قضايا جنائية ومدنية، تأليف أحمد عبدلله، إخراج محمد أمين ويشارك في بطولته محمود عبدالمغني ونجلاء بدر. وتنتظر طرح فيلم «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين»، الذي يناقش الصراعات بعد الطلاق، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني. وفيلم «قمر 14»، الذي يضم 5 حكايات سينمائية، تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته خالد النبوي وشيرين رضا.