منة شلبي تستعد لدخول «بيت العز»

محمد قناوي (القاهرة)

تعاقدت الفنانة المصرية منة شلبي على بطولة الفيلم السينمائي الجديد «بيت العز»، ومن المقرَّر أن تبدأ تصوير أولى مشاهدها في شهر أغسطس، وتشاركها بطولته إنجي المقدم وغادة عادل. الفيلم من تأليف أحمد سالم ويوسف سالم، وإخراج مريم الأحمدي، ويناقش قضايا المرأة بشكل جديد.

وصرّحت منة لـ «الاتحاد» بأنها مشغولة حالياً بتصوير فيلم «الجريمة»، الذي يجمعها مع الفنان أحمد عز للمرة الثانية بعد فيلم «بدل فاقد»، وتدور أحداثه في السبعينيات، حول قاتل محترف يجسِّد شخصيته عز، فيما تقدِّم دور زوجته. يتورَّط بارتكاب جريمة كبيرة، تجعله مضطراً للاعتراف بكل ما ارتكبه من قبل، وعندما يتخلى عنه الجميع تنقلب الأحداث في إطار تشويقي أكشن. وتغوص أحداث الفيلم داخل النفس البشرية وسط حداثة مشاهد الحركة المقدَّمة بشكل مختلف، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بقيادة المخرج شريف عرفة، الذي يسعى للانتهاء من تصويره خلال أسابيع.

ويُعرض لمنة حالياً على إحدى المنصات الإلكترونية الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ»، وتدور أحداثه في 15 حلقة، وتظهر فيه بدور طبيبة تسعى إلى تحقيق حلم الأمومة من خلال التبني.