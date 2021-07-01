«مكتبة» تُطلق تحدّي القراءة الصيفي

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «مكتبة» في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تفاصيل برنامجها الصيفي، الذي يتضمّن أكثر من 35 ورشة عمل، و12 ورشة قرائية خلال الفترة الممتدة حتى 26 أغسطس، مع إطلاق نسخة جديدة من تحدّي القراءة الصيفي، وعدد من المحاضرات التوعوية التي تناسب الأطفال والناشئة من مختلف الفئات العمرية.

ورش فنية

ويوفِّر البرنامج مجموعة فعاليات تجمع بين المعرفة والاستمتاع، ويشارك في الجلسات القرائية المخصّصة للأطفال عدد من الكتّاب، بينهم فاطمة لوتاه، فاطمة شرف الدين، الدكتور أحمد الشعيبي، نورية العبيدلي، آنا كامينسكي، وسيف عبدالله.

وتقدِّم الفنانة ميثاء حمدان ورش عمل فنيّة أيام الأربعاء، لتتيح الفرصة أمام الأطفال للتعرّف إلى أسرار فنون الإضاءة، كيفية الرسم بالملح، صناعة لوحة بخيط واحد، وكيفية تغليف الهدايا.

كما يشتمل البرنامج على سلسلة لعبة الأسبوع، التي تتضمَّن محاضرة كل ثلاثاء للإضاءة على لعبة معيَّنة، مثل المبارزة والشطرنج، وتعريف الأطفال بتاريخها وكيفية ممارستها.

تحدي القراءة

وقالت شيخة محمد المهيري، مديرة إدارة المكتبات في «الثقافة والسياحة»: إن الإجازة الصيفية فرصة مثالية للأطفال لاكتساب المعرفة بأسلوب حر بعيداً عن روتين القاعات الدراسية، وإن كانت افتراضية، فالأطفال بحاجة إلى اختيار الكتب التي تتناسب مع اهتماماتهم، ما يعزِّز من قدرتهم على استيعابها خارج ضغوط الواجبات المدرسية والاختبارات.

أضافت، هذا العام نحتفي بدولتنا الحبيبة من خلال تحدي القراءة الصيفي، والذي يتطلّب من الأطفال قراءة 50 كتاباً بمناسبة عام الـ 50، وتعبئة النموذج الخاص للحصول على شهادة في نهاية التحدّي.

تحدّي القراءة الصيفي انطلق أمس الخميس ويستمر حتى 31 أغسطس، ويمكن للبالغين المشاركة وقراءة 8 كتب تحتفي بمسيرة الوطن وإنجازاته في شتّى الميادين.