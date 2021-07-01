20 ساعة عمل مع الطيور

دبي (الاتحاد)

المراهقون من محبي الطيور والحيوانات تنتظرهم تجربة رائعة من العمل معها خلال شهر يوليو، ضمن أوّل برنامج من نوعه لتجربة المهن المستقبلية في «ذا جرين بلانيت» بدبي.

ويمكن للمشاركين بين عمر 12- 18 عاماً التعامل عن قرب مع مجموعة متنوِّعة من الحيوانات، والمشاركة في أنشطة عملية تتم بتوجيه وإشراف من فريق متخصِّص. وتضم الفقرات شرحاً عن أهمية رعاية الحيوانات وتدريبها، والطب البيطري والتغذية والصحة والنظافة. ويحصل كل مشترك على دليل عن الحيوانات والمصطلحات التدريبيّة، وقائمة التحقّق من إنجاز المهام وعدد من أوراق العمل التفاعلية، وبعد إتمام 20 ساعة عمل مع الطيور والحيوانات، ينال الجميع شهادة إنجاز وهدايا تذكارية.