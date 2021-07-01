هل يستطيع «Windows 11» الجديد العمل على الهواتف القديمة؟

بعد أيام من إعلان مايكروسوفت عن النسخة التجريبية لنظام Windows 11 الجديد، سارع بعض المبرمجين لاختبار عمل هذه النسخة على عدة أجهزة من بينها هواتف ذكية.

ومن بين أبرز الاختبارات التي أجريت على هذا النظام كان الاختبار الذي أجراه المبرمج الفرنسي Gustave Monce حيث قام بتشغيل Windows 11 على هاتف Lumia 950 XL عمره 6 سنوات.

وبالرغم من أن نسخة ويندوز الجديدة صممت لتعمل مع أجهزة الكمبيوتر والحواسب اللوحية لكن اختبارها على الهاتف المذكور أظهر أنها قادرة على العمل دون مشاكل مع الأجهزة التي لا يتعدى قطر شاشتها 5.7 بوصة، إذ اشتغلت واجهات التشغيل وقائمة ابدأ والقوائم الرئيسية فيها بشكل مقبول، ولم تظهر مشكلات في عمل الرسوميات والتحكم اللمسي بالشاشة وأيقوناتها بحسب «rt».

ويعتبرهاتف Lumia 950 XL الذي أطلقته مايكروسوفت عام 2015 من الأجهزة الذكية القديمة نسبيا في الوقت الراهن، وصمم هذا الجهاز ليعمل مع أنظمة Windows 10 Mobile، ودعم بمعالجات Qualcomm Snapdragon 810.

وما تزال مايكروسوفت تختبر نسخ Windows 11 مع العديد من المبرمجين والمطورين لاكتشاف الأخطاء البرمجية فيها، وللتحقق من آلية عمل الميزات والتعديلات الجيدة التي تحملها قبل إطلاقها للمستخدمين.