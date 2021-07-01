تيك توك تتيح إمكانية نشر المقاطع الطويلة

أحمد عاطف (القاهرة)

تستعد منصة تيك توك لمنح جميع مستخدميها إمكانية نشر المقاطع الطويلة بحد أقصى 3 دقائق، بعد أن كانت جميع الفيديوهات لا تتخطى الدقيقة الواحدة منذ إنشاء التطبيق.

وتهدف الخطوة الجديدة إلى منح صناع الفيديو مزيدًا من المرونة أثناء التصوير، والحد من الحاجة إلى المنشورات متعددة الأجزاء.

وكانت تيك توك قد أدخلت الفيديوهات الطويلة مرحلة الاختبار منذ ديسمبر الماضي، ومنحتها لعدد محدود من المستخدمين، وكانت تظهر كثيراً في فئة فيديوهات الطهي والوصفات، لكن خلال أسابيع سيكون بإمكان جميع المستخدمين استخدام الخاصية.

وتهدف المنصة من خلال الميزة الجديدة إلى منافسة يوتيوب، وجعل المستخدمين يقضون وقتاً أطول على تيك توك، وذلك بعد أن أصبحت أكثر المقاطع على يوتيوب تتخطى الـ 10 دقائق، بسبب اشتراط الموقع تلك المدة في المقاطع من أجل تحقيق الأرباح من المشاهدات، وهو ما قد يجعل المستخدمين يقضون وقتاً أكبر على يوتيوب.