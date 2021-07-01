هذه كمية الماء القصوى التي لا يجب تجاوز شربها في اليوم

يشكل شرب كمية كافية من الماء يوميا ضرورة قصوى للتمتع بصحة جيدة، وأي تقصير في شرب الماء يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية عديدة ومتنوعة. بشكل عام، ينصح الأطباء والخبراء بشرب لترين من الماء يوميا قابلة للزيادة مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن هل تساءلت يوما عن الكمية القصوى من الماء التي لا يجب تجاوزها في اليوم وإلا فإنها ستؤدي إلى حدوث مشاكل صحية خطيرة؟ هذا ما سنجيب عنه في تفاصيل هذا الموضوع.

عندما تفرط في شرب الماء فإنك تزيد من الضغط على الكليتين مما يحول دون قدرتهما على التخلص من الماء الزائد، وهذا ما يجعل محتوى الصوديوم بدمك مخففا (نقص صوديوم الدم) مما يشكل خطرا حقيقيا على حياتك.

يمكن أن يؤدي الإكثار من شرب الماء إلى حدوث تسمم الماء الذي يسبب اضطرابا في وظيفة الدماغ، كما أن الإفراط في شرب الماء يؤثر على توازن الكهارل والإلكتروليتات التي هي الأملاح والعادن التي توجد بالجسم، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى نقص الصوديوم بالدم، وهذا ما يؤدي بدوره إلى الارتباك والغثيان والضعف والقيء وفي الحالات الشديدة موت الشخص.

الآن قد تتساءل، متى يمكن أن يحدث نقص الصوديوم الحاد في الدم؟ يحدث هذا عندما يشرب الشخص كمية من الماء أكثر من التي يمكن للكلية أن تفرزها. بالنسبة للشخص البالغ الذي يتمتع بصحة جيدة فإن معدل إفراز الماء اليومي يبلغ حوالي 20 لترا ولا يتجاوز 800-1000 ميليلتر/الساعة، وهذا يعني بأن هذه هي أقصى كمية من الماء يمكن للشخص شربها من أجل تجنب أعراض نقص الصوديوم بالدم.. لكن لا يجب نسيان مسألة أن الشخص ينام ل8 ساعات يوميا وخلالها لا يمكنه شرب الماء، لهذا فإن الحد الأقصى لشرب الماء في اليوم يصبح 12 لتراً بشرط توزيعها على هذه الساعات.

حسب أستاذ أمراض الكلى ستيفان بورتي فإنه يمكن شرب 10 لترات من الماء في اليوم بدون حدوث مشكلة ولكن مع وجود بعض الاستثناءات بالنسبة لمرضى القلب والكلى.



باختصار، تختلف احتياجات الماء من شخص لآخر حسب حالت هالصحية ووزنه وعمره ونشاطه البدني، لكن يمكن شرب 10 لترات في اليوم لمن يمتلكون صحة جيدة ولا يواجهون أي مشاكل، ولكن الاعتقاد السائد لدى البعض بأن شرب الكثير من الماء يطهر الجسم هو اعتقاد باطل ولا أساس له من الصحة، بل على العكس تماما فإن شرب الكثير من الماء يجعل الجسم يتخلص من الكثير منه عن طريق البول بسبب عدم حاجته إليه.

أما بالنسبة لكمية الماء الموصى بشربها يوميا فإن الرجل البالغ الذي يمتلك صحة جيدة ويعيش في مناخ معتدل ينبغي عليه شرب 3.7 من السوائل يوميا و2.7 لتر بالنسبة للنساء. تغطي هذه التوصية حسب مايوكلينيك السوائل من الماء والأطمة والمشروبات الأخرى.