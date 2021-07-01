شاب يقتل خطيبة أخيه لسبب غريب!

أحمد عاطف (القاهرة)

شهدت محافظة الجيزة المصرية جريمة قتل نفذها عامل وكانت الضحية ابنة خاله التي لم تتخيل يومًا أن تفقد حياتها على يد ابن عمتها.

وأجرت أجهزة الأمن المصرية تحريات حول الواقعة وتبين أن الضحية هي خطيبة شقيق المتهم، وعندما أرادت إنهاء هذا الارتباط، طلبت عائلة المتهم أن يلتقوا بها للتعرف على الأسباب التي دفعتها لإنهاء الارتباط.

وذكر المتهم في التحقيقات أنه نشبت بينه وبين الضحية مشادة كلامية بعد اعترافها له بأنها لا تحب شقيقه ولا تريده زوجًا لها، فنشبت مشادة بينهما، ثم تعدى عليها بالضرب لينهي حياتها بواسطة سلك الشاحن الخاص بهاتفها المحمول، وتحفظت قوات الأمن المصرية على أداة الجريمة.

بعد تنفيذ جريمته هرب المتهم، إلا أن قوات الأمن نفذت له كمينًا وتمكنت من إلقاء القبض عليه بعد وقت قصير من تنفيذه الجريمة، وبعد مواجهته انهار واعترف بتنفيذ الجريمة، مؤكدًا أنه فقد أعصابه وتطور الأمر بسرعة إلى أن أرداها قتيلة بين يديه.

وتحولت جثة الضحية إلى مصلحة الطب الشرعي التي أكدت وجود كدمات في جسد الضحية، وآثار الخنق حول رقبتها، وهو ما توافق مع كلام المتهم بالقتل عن طريق استخدام سلك الشاحن في إنهاء حياة خطيبة شقيقه، ومازالت التحقيقات مستمرة في جهات الأمن المصرية في الجريمة التي تابعها الرأي العام وتأثر بالسبب الذي فارقت من أجله الضحية الحياة.