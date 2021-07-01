أكبر سفينة في العالم تستعد للإبحار في أول رحلة لها ببريطانيا

تطل أكبر سفينة شراعية تجارية فى العالم على شواطئ دورست جنوب غرب إنجلترا، في نهاية هذا الأسبوع للمرة الأولى، والسفينة Golden Horizon الجديدة التى تم بناؤها فى كرواتيا، كبيرة جدًا لدرجة أنها أغلقت بالكامل تقريبًا مدخل ميناء بورتلاند، حيث وصلت إلى أول ميناء لها للاتصال فى المملكة المتحدة، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ويصل طول السفينة إلى 525 قدمًا ويبلغ وزنها 8440 طنًا، وتحتوى على خمسة صوارى وأشرعة بمساحة إجمالية تبلغ 6300 متر مربع، وتدار من قبل Tradewind Voyages of Suffolk كسفينة رحلات تجارية، بكامل طاقتها والتى يمكن أن تستوعب 272 ضيفًا فى 140 كابينة مواجهة للبحر.

وخلال العام الحالى تم إطلاق النسخة المقلدة من سفينة المحيطات "فرنسا الثانية" التى تم إنشاؤها عام 1913، ويضم القارب بارين خارجيين، وبار بيانو، ومكتبة، ومنتجع صحى، وصالة ألعاب رياضية.

أكبر سفينة في العالم تستعد للإبحار في أول رحلة لها ببريطانيا

ومن المقرر أن تشرع السفينة، التى ستعمل بنصف طاقتها بسبب القيود المفروضة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فى رحلة تجربة لمدة 6 ليالٍ تبدأ فى الأول من يوليو الجارى، وسوف تبحر إلى فالماوث وفوي ودارتماوث وبول.

والتقط المصور المحلى ستيف بيلاسكو صور السفينة، وقال: إنها أكبر سفينة شراعية في العالم وبورتلاند هو أول ميناء لها.

وفي سياق آخر، يشار إلى أن الصين تعمل على بناء نسخة طبق الأصل من سفينة "تايتنك" الشهيرة، وبالحجم الطبيعى، تظهر فى الريف الصينى، وتقع السفينة العملاقة فى وسط الحقول، حيث تعتزم الصين إنشاء متنزه ترفيهى مخصص لهذه السفينة، ويستمر العمل على رصيف ضخم بأحد الأنهار فى سينينج جنوب غرب الصين، إذ ينهمك العمال فى الشغل حول بدن السفينة العملاقة.

وتعتزم الورشة إنهاء نسخة عملاقة طبق الأصل من "سفينة تايتانيك"، العملاقة التى غرقت قبل أكثر من قرن فى المحيط الأطلسى، وأسفر غرقها عن مقتل أكثر من 1500 من الركاب وأفراد الطاقم، ومن جهته، وصف سو شاوجون، صاحب الفكرة، المشروع بأنه معقد جدا للغاية، قائلا: "نحن نبنى سفينة ضخمة بحجم حاملة طائرات".