إليك طريقة تفعيل الحماية الثنائية لحسابك على تويتر

أحمد عاطف (القاهرة)

تعتزم شركة تويتر زيادة الأمان لمستخدميها، حيث أعلنت عن تحديث تطرحه مستقبلًا يتعلق بدعم المصادقة الثنائية 2FA لتحقيق مستوى جديد من الأمان؛ لكونها الطريقة الوحيدة التي تعطل جميع طرق التسجيل الأخرى.

وتعتبر مفاتيح الأمان التي تتصل بالحاسب الآلي من خلال البلوتوث أو USB هي الطريقة الأكثر أمانًا لحماية الحسابات الخاصة عبر الإنترنت، ولذلك قررت تويتر الاعتماد على هذه الطريقة وستسمح أيضًا بمفاتيح أمان متعددة للحساب الواحد، لأنها كانت تسمح بمفتاح واحد فقط في السابق.

وتلجأ توتير إلى هذه الطريقة حتى لا يضطر المستخدمون إلى وضع أي معلومات شخصية أو رقم هاتف أو أي بيانات يمكن استخدامها بشكل خاطئ من قبل المخترقين للحسابات على الموقع، وبهذا تكون طريقة المصادقة الثنائية 2FA هي الأكثر أمانًا وواقعية.

ويمكن لمالكي الحسابات على تويتر تفعيل الخاصية الجديدة من خلال الذهاب إلى قائمة الحساب، ومنها إلى الإعدادات والخصوصية، ثم الانتقال إلى الأمان والوصول إلى الحساب وسيجد الخاصية الجديدة في انتظاره، ليختار المصادقة الثنائية.

وطلب موقع التغريدات من مستخدميه بدء استخدام خاصية الأمان المتعددة وتسجيل الدخول بأكثر من مفتاح مادي عبر الهاتف المحمول وموقع الويب، حتى تعمل طبقة أمان إضافية لحسابات تويتر، أو اعتماد على طريقة إدخال الرمز بعد إدخال كلمة المرور لتحقيق المصادقة بنجاح.

وتحمي طريقة المصادقة الثنائية من محاولات الاختراق القديمة، حيث كان من السهولة على الشخص سرقة حساب آخر عن طريق تخمين كلمة المرور أو إعادة تعيينها، ولكن ستنتهي هذه المحاولات ومن الآن فصاعدًا سيسطر مالك الحساب فقط على كلمة المرور، وهو الوحيد الذي يمكنه تسجيل الدخول إلى حسابه على الهاتف المحمول أو الويب.

وكانت تويتر قد تعرضت لأزمة ثقة العام الماضي، بعد أن تعرضت بعض الحسابات المؤثرة عليها للاختراق وتمت قرصنتها، وهو ما دعاها لطرح خاصية المصادقة الثنائية لحماية مستخدميها من هجمات القرصنة.