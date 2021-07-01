ردّ مخيب من المحكمة على طلب بريتني سبيرز

أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، أن محكمة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية ردت بالرفض على طلب تقدمت به المغنية الشهيرة بريتني سبيرز.

كانت المغنية، التي تخضع للوصاية، قد طلبت من المحكمة تنحية أبيها من مسؤوليته في إطار الوصاية القضائية المفروضة عليها منذ 2008 إثر اضطرابات نفسية.

وتعطي هذه الوصاية القضائية، الوالد صلاحية التحكم بشؤونها.ويأتي قرار محكمة لوس أنجلوس العليا على إثر طلب قدمه وكيل بريتني سبيرز في سبتمبر الفائت، بإضافة شركة إدارة الممتلكات «بيسيمر اراست» إلى نظام الوصاية وإسناد مسؤوليتها إليها وكفّ يدّ جايمي سبيرز، والد المغنية، عن هذه المهمة، على ما أفادت شبكة «سي إن إن».

إلا أن القاضية بريندا بيني قررت، وفقاً لما ورد في وثائق المحكمة التي اطلعت عليها شبكة «سي إن إن»، ردّ طلب «تعليق عمل جايمي ب. سبيرز فوراً بعد تعيين بيسيمر تراست كوصيّ وحيد على الممتلكات».

يأتي هذا القرار بعد أسبوع من مرافعة لبريتني سبيرز وصفت فيها الوصاية المفروضة عليها بأنها تعسفية، وقالت إنها لجأت خلالها إلى تعاطي أدوية للسيطرة على سلوكها، ولم يُسمَح لها باتخاذ قرارات تتعلق بصداقاتها أو بشؤونها المالية.

ولم يأخذ قرار المحكمة في الاعتبار ما أدلت به بريتني الأسبوع الفائت.

وأشارت «سي إن إن» إلى أن والد بريتني طلب من المحكمة التحقيق في اتهامات النجمة بأنها تعرضت للتخدير وأرغمت على الغناء رغما عنها.

وقد طلبت المغنية، البالغة 39 عاماً، من المحكمة في 23 يونيو الماضي رفع الوصاية، قائلة إنها في حال «اكتئاب» و«صدمة». وقالت النجمة، التي تحدثت بناءً على طلب قدمته بصفة العجلة خلال جلسة استماع أجريت عبر الإنترنت:«أريد فقط أن أستأنف حياتي، لقد مرّ 13 عاماً وهذا يكفي».

وتعيش بريتني سبيرز في ظل بنود صارمة جداً نصّ عليها اتفاق قضائي قررته محكمة في كاليفورنيا عام 2008 بعد تدهور كبير في الوضع النفسي للنجمة، حظي يومها باهتمام إعلامي واسع.

وينص الاتفاق، الشبيه بنظام وصاية، على أن القرارات التي تخص المغنية يتخذها والدها جايمي سبيرز الذي تتسم علاقتها به بالتوتر منذ مدة طويلة.

ورغم ظهورها المتقطع على الشبكات الاجتماعية لإبقاء التواصل مع معجبيها، تجنبت المغنية حتى الساعة التطرق علناً إلى موضوع الوصاية القضائية أو العلاقات الصعبة مع والدها.