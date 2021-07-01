«إنستجرام» يستعد لتغيير شامل لمواجهة منافسيه

شعبان بلال (القاهرة)

يستعد تطبيق «إنستجرام»، التابع لشركة فيسبوك، لتغيير كبير في الأيام المقبلة، حيث لن يبقى مجرد تطبيق لمشاركة الصور فقط، بعد ما أعلن عن تقنية جديدة لتشغيل الفيديوهات بطريقة ترفيهية.

ونشر آدم موسيري، مدير «إنستجرام» مقطع فيديو على «توتير»، يعلن فيه تفاصيل التغيير الشامل الذي سيخضع له التطبيق، وذكر أنه أصبح منافساً جديداً لموقعي «يوتيوب» الأميركي و«تيك توك» الصيني، الذي يجتذب ملايين الشباب حول العالم.

وأوضح موسيري أن التطبيق لديه خطط جديدة لعرض مقاطع الفيديو بملء الشاشة للمستخدمين في الصفحة الرئيسية لعرض المحتوى، وقد تظهر لهم فيديوهات موصى بها من حسابات لا يتابعونها، وهي نفس الخاصية التي يتمتع بها «تيك توك» و«يوتيوب».

وبحسب مدير «إنستجرام»، فإن التطبيق لم يعد متخصصاً في مشاركة الصور. فعلى مدى سنوات، استخدم «إنستجرام» لمشاهدة الصور ذات الحجم المربع التي يشاركها أصدقاؤهم وحسابات المشاهير التي يتابعونها. ولكن في أغسطس 2020 بدأت خطة التغيير الشامل.

حيث أطلق «إنستجرام» خدمة «ريلس» التي تتيح لمستخدميه إنشاء مقاطع فيديو قصيرة للغاية وترافقها المؤثرات الصوتية والبصرية. وكانت هذه الخدمة بداية التنافس الحقيقي مع تطبيق «تيك توك». وحاليًا بعد إعلان موسيري، ستتنقل المنافسة إلى مستوى جديد.

وذكر مدير «إنستجرام»، بشكل واضح، أنه يسعى لمواجهة كل التطبيقات الناشئة المملوكة لشركات جديدة في عالم التواصل الاجتماعي، وعليهم مواجهة الأمر وتقبل الوضع الجديد. ولهذا، كان عليهم التحرك سريعًا لوضع خطط التغيير الشامل لتطبيق الصور الذي لم يعد كذلك بعد الآن.