خبر مطمئن بشأن تأثير جرعتين من اللقاح على متحورة «دلتا»

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الخميس، خبراً مطمئناً بشأن تأثير جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد على المتحورة التي تزرع الرعب في العديد من دول العالم.

وقالت الوكالة إنه المعطيات تظهر أن جرعتين من لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 تحميان من المتحورة «دلتا» لفيروس كورونا المستجد سريعة الانتشار.وأوضح ماركو كافاليري مسؤول استراتيجية اللقاح في الوكالة، خلال مؤتمر صحفي، أن «المعطيات النابعة عن أدلة واقعية تظهر أن جرعتين من لقاح تحميان من المتحورة دلتا».

وأدت المتحورة «دلتا»، التي اكتشفت لأول مرة في الهند، إلى زيادة الإصابات في العديد من الدول مثل بريطانيا وروسييا وأستراليا والبرتغال. وهو ما اضطر تلك الدول إلى إعادة فرض إجراءات صارمة لوقف تفشي الفيروس.

وقال العلماء إن خطورة هذه المتحورة تكمن في كونها أكثر قابلية للانتشار من النسخ المتحورة السابقة من الفيروس.