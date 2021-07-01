جوجل تقدم «بطاقة كوفيد» الذكية

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

أعلنت شركة «جوجل» تقديم خدمة جديدة تتعلق بلقاح فيروس كورونا المستجد. وتتلخص الخدمة في بطاقة رقمية تسمح لمستخدمي نظام «أندرويد» بتخزينها على هاتفهم الجوال.

البطاقة، التي أطلقت عليها جوجل اسم بطاقة كوفيد، سيتم طرحها في الولايات المتحدة في بادئ الأمر، ثم تنتقل منها إلى الدول الأخرى. وسيكون على جوجل التعاون مع الحكومات المحلية أو الجهات الخاصة المصرح لها بإعطاء لقاح كورونا، وكل مقدمي الرعاية الصحية لتفعيل بطاقة كوفيد.

تعمل الخاصية الجديدة على تخزين نتائج اختبار فيروس كوفيد- 19، وكذلك تحتفظ بمواعيد التطعيمات، والأوقات الخاصة بتناول اللقاح، سواء الموعد القادم أو الماضي، ويمكن للبطاقة أن تتحول إلى اختصار على شاشة الهاتف الجوال لتسهيل الوصول إلى المعلومات المخزنة عليها.

تمكنك البطاقة الرقمية أيضًا من التواصل مع الجهة التي تناولت فيها اللقاح، وذلك عن طريق الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، حيث تحفظ البيانات الخاصة للجهتين لتمكنهم من التواصل للاستعلام عن موعد اللقاح القادم، أو حتى الإبلاغ عن أية أعراض جانبية تظهر بعد تناول اللقاح.

ويمكن أيضًا لجهات الرعاية الصحية أن تخبر الأشخاص عن مواعيد التطعيم القادمة بوساطة بطاقة كوفيد الرقمية.

وأكدت جوجل أنها لن تستخدم المعلومات المخزنة على البطاقة لأي أغراض خاصة بالدعاية، ولكن فقط ستحتفظ ببعض المعلومات الهامة مثل عدد المرات التي استخدم فيها الشخص بطاقته الرقمية، والأيام التي استخدمها فيها.

ولن يكون هناك حاجة إلى تنزيل تطبيق «جوجل بلاي» الشهير والمسؤول عن كل تطبيقات جوجل.

وبدأت بالفعل بعض المناطق في الولايات المتحدة في تفعيل البطاقة مثل نيويورك وكاليفورنيا، ومن المتوقع أن تسهل هذه البطاقة عمل السلطات في باقي الولايات.