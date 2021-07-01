تعرف على أكثر القطاعات توظيفاً للخريجين الجُدُد في مصر

رغم صعوبة العثور على وظيفة مباشرة بعد التخرُّج، إلّا أنّ مرحلة البحث عن وظائف تعتبر مغامرة مليئة بالحماس للخريجين الجُدُد لبدء مسيرتهم المهنية بنجاح.



ويُنصَح الخريجون بالاستعداد لسوق العمل والحياة العمليّة قبل التخرج حتّى، إلّا أنّ هذا الأمر صعبٌ ما لم تتم دراسة سوق العمل جيداً قبل البدء برحلة البحث عن عمل.



وقد أجري مؤخراً استبيان بعنوان "الخريجون الجدد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021" لمساعدة الخريجين الجُدُد على الاستعداد لدخول سوق العمل في مصر واختيار الطرق والأساليب المناسبة للبحث عن وظيفتهم الأولى.

دور التعليم العالي

من الناحية الإيجابية، قال حوالي 79٪ من المجيبين في مصر إنهم راضون عن جودة التعليم العالي الذي تلقوه، مع إشارة 32٪ إلى أنهم راضون جدًا عنه. كما صرّح 58٪ أنهم أخذوا بعين الاعتبار توفر الوظائف في مجال تخصصهم قبل التسجيل فيه، بينما أشار 66٪ إلى أن التعليم الذي تلقوه قام بإعدادهم للحصول على وظيفة في القطاع الذي يطمحون للعمل فيه.

كما قال 33٪ من الخريجين الجدد في مصر إن جامعتهم ساعدتهم في إيجاد وظائف أو التقدم إليها بعدة طرق أبرزها: الإعلانات عن الوظائف (38٪)، والمساعدة في كتابة السير الذاتية والرسالة التعريفية (36٪)، وتنظيم معارض توظيف (22٪).

القطاعات الأكثر توظيفًا للخريجين الجُدُد

على صعيد آخر، برز قطاع المنظمات غير الحكومية (19٪) وقطاعات الإعلانات/ التسويق/ العلاقات العامة (17٪)، والجيش/ الدفاع/ الشرطة (15٪) والبنوك/ التمويل (15٪) كأكثر القطاعات توظيفًا للخريجين الجُدُد. أما فيما يتعلق بالأسباب التي تدفع القطاعات لتوظيف خريجين جُدُد، يرى 43٪ من المجيبين أن السبب يعود لتوقعاتهم عن الراتب والتي تكون أقل من غيرهم، بينما صرّح 35٪ أنّ السبب وراء ذلك يتمثل في التزام الخريجين الجدد واتباعهم للتعليمات.

القطاعات الأكثر جذبًا والمهارات الأكثر طلبًا

برزت قطاعات البنوك/ التمويل (26٪) وقطاعات الإعلان/ التسويق/ العلاقات العامة (21٪) وتكنولوجيا المعلومات/ الإنترنت/ التجارة الإلكترونية (17٪) كأكثر القطاعات جذبًا للخريجين الجدد في مصر.

فيما برزت مهارات الحاسوب (68٪) كالأكثر طلبًا من قبل أصحاب العمل في مصر، تليها المهارات الشخصية/ العمل ضمن فريق (41٪) والمهارات اللغوية (39٪). من ناحية أخرى، قيّم المجيبون مهاراتهم الشخصية/ العمل ضمن فريق (91٪)، ومهارات الحاسوب (91٪) ومهارات التواصل (88٪)، بمستوى جيد أو جيد جدًا.

كفاءات وتوقعات الخريجين الجُدُد

شملت التخصصات الأكثر دراسة بين الخريجين الجدد في مصر المحاسبة/ المالية (20٪) والأعمال/ التجارة/ الاقتصاد (15٪)، وتكنولوجيا المعلومات/ علم الحاسوب (12٪).

وفيما يتعلق بالأدوات الأكثر شيوعًا بين الخريجين الجدد للعثور على وظيفتهم الأولى، أشار المجيبون في مصر إلى مواقع التواصل الاجتماعي (54٪)، ومواقع التوظيف الرائدة عبر الإنترنت (50٪)، وشبكة المعارف الشخصية (40٪).

ويتوقع حوالي 7 من 10 خريجين (68٪) أن يحصلوا على راتب أساسي في وظيفتهم الأولى، بينما يتوقع 34٪ منهم الحصول على تأمين صحي شخصي. ويعمل حوالي ثلثي الموظفين الحاليين في مجال دراستهم (66٪)، مع إشارة 33٪ إلى أنهم يعملون بدوام كامل و33٪ بدوام جزئي بحسب «cnn».

كما يشعر معظم الخريجين بأن أكبر تحدٍّ يواجهونه هو العثور على وظائف (74٪) وادخار المال (39٪) واكتشاف شغفهم في الحياة (38٪).