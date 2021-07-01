بالصور.. تمساح يقود مجموعة طيور لعبور طريق في ولاية فلوريدا

شهد أحد الطرق المخصصة للسيارات في ولاية فلوريدا الأميركية، موقفاً طريفاً جمع تمساحاً صغيراً ومجموعة من الطيور يقودها التمساح لعبور الطريق، ويصور المشهد أحد المارة الذي توقف بسيارته لتسجيل لحظة قيادة التمساح الصغير لمجموعة طيور، ويظهر في الفيديو التمساح وكأنه يساعد الطيور على عبور الطريق أمام حركة مرور السيارات، حتى وصولهم جميعا إلى الجانب الآخر من الطريق.

بالصور.. تمساح يقود مجموعة طيور لعبور طريق في ولاية فلوريدا

وصورت صاحبة الفيديو وتدعى مالري نبتون، لحظة عودة التمساح إلى الجانب الآخر من الطريق بعد مساعدة الطيور في العبور، لينزل في البحيرة المطلة على الطريق، وروت الموقف قائلة: "كانت الحيوانات تمشي ذهابًا وإيابًا خلف حراسة التمساح الصغير"، وفق لما نقلته صحيفة "اورلاندو ويكلي".